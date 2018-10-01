«Роскосмос» столкнулся с проблемами при сотрудничестве с NASA

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«Роскосмос» испытывает проблемы во взаимодействии с NASA, которые появились под влиянием определённых кругов, диктующих условия американскому ведомству, заявил в эфире Первого канала глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Проблемы с NASA, безусловно, появились, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют ему определённые условия», — цитирует ТАСС Рогозина.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия отказалась принимать участие в совместном с США проекте строительства окололунной станции на условиях американской стороны.

В конце июня Рогозин рассказал RT о российско-американском сотрудничестве в космосе, подчеркнув, что эта сфера находится вне санкций.

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