«Роскосмос» столкнулся с проблемами при сотрудничестве с NASA

«Роскосмос» испытывает проблемы во взаимодействии с NASA, которые появились под влиянием определённых кругов, диктующих условия американскому ведомству, заявил в эфире Первого канала глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Проблемы с NASA, безусловно, появились, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют ему определённые условия», — цитирует ТАСС Рогозина.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия отказалась принимать участие в совместном с США проекте строительства окололунной станции на условиях американской стороны.

В конце июня Рогозин рассказал RT о российско-американском сотрудничестве в космосе, подчеркнув, что эта сфера находится вне санкций.