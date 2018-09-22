Рогозин рассказал об отказе России участвовать в лунном проекте с США
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Россия не собирается участвовать в таких проектах на второстепенных ролях.
В связи с этим он отметил, что российская сторона намерена предложить свой собственный проект станции.
«Будет она российская или международная — это предмет переговоров», — сказал он.
Рогозин добавил, что данный проект может быть реализован как в сотрудничестве с NASA, так и в кооперации со странами — членами БРИКС.
Ранее сообщалось, что в России начали разработку модуля для высадки на Луне.