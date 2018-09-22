Рогозин рассказал об отказе России участвовать в лунном проекте с США

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона отказалась принимать участие в совместном с США проекте окололунной станции The Gateway.
Рогозин рассказал об отказе России участвовать в лунном проекте с США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, Россия не собирается участвовать в таких проектах на второстепенных ролях.

В связи с этим он отметил, что российская сторона намерена предложить свой собственный проект станции.

«Будет она российская или международная — это предмет переговоров», — сказал он.

Рогозин добавил, что данный проект может быть реализован как в сотрудничестве с NASA, так и в кооперации со странами — членами БРИКС.

Ранее сообщалось, что в России начали разработку модуля для высадки на Луне.

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