Рогозин о сотрудничестве с США в космосе: эта сфера вне санкций

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе с RT рассказал о российско-американском сотрудничестве в космической сфере.

«Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево — шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами», — сказал Рогозин.

Так, по его словам, недавно на Байконуре прошли важные переговоры.

«Мы будем продолжать их и дальше. Космос пока, слова богу, как был, так и остаётся сферой вне санкций», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Рогозин и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи поделились впечатлениях от просмотра панорамного видео RT в рамках проекта «Космос 360».