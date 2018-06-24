Рогозин о сотрудничестве с США в космосе: эта сфера вне санкций
- РИА Новости
«Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево — шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами», — сказал Рогозин.
Так, по его словам, недавно на Байконуре прошли важные переговоры.
«Мы будем продолжать их и дальше. Космос пока, слова богу, как был, так и остаётся сферой вне санкций», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Рогозин и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи поделились впечатлениях от просмотра панорамного видео RT в рамках проекта «Космос 360».