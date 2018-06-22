Рогозин рассказал о впечатлениях от проекта «Роскосмоса» и RT «Космос 360»

Короткая ссылка
Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи рассказали о впечатлениях от просмотра панорамного видео RT в рамках проекта «Космос 360».
Рогозин рассказал о впечатлениях от проекта «Роскосмоса» и RT «Космос 360»
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Телеканал RT представил свой стенд на выставке в Вене, приуроченной к 50-летию с момента первой Конференции ООН по исследованию космического пространства и его использованию в мирных целях.  

«Это замечательный проект, стоит продолжать показывать людям космос с орбиты. Я рад, что «Роскосмос» и RT сняли первое видео такого качества и что совместный проект пользуется таким успехом. Мы будем продолжать сотрудничество, и если есть планы снять подобный материал на Луне — полетим на Луну!» — сказал Рогозин.

Панорамные видео RT, включая проект «Космос 360», показывают в образовательных целях в школах и музеях в Южной Корее и Китае.

Ранее сообщалось, что RT покажет первое панорамное видео из открытого космоса на научном VR-фестивале в Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить