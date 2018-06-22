Рогозин рассказал о впечатлениях от проекта «Роскосмоса» и RT «Космос 360»
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Телеканал RT представил свой стенд на выставке в Вене, приуроченной к 50-летию с момента первой Конференции ООН по исследованию космического пространства и его использованию в мирных целях.
«Это замечательный проект, стоит продолжать показывать людям космос с орбиты. Я рад, что «Роскосмос» и RT сняли первое видео такого качества и что совместный проект пользуется таким успехом. Мы будем продолжать сотрудничество, и если есть планы снять подобный материал на Луне — полетим на Луну!» — сказал Рогозин.
Панорамные видео RT, включая проект «Космос 360», показывают в образовательных целях в школах и музеях в Южной Корее и Китае.
Ранее сообщалось, что RT покажет первое панорамное видео из открытого космоса на научном VR-фестивале в Швеции.