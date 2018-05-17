RT покажет первое панорамное видео из открытого космоса на научном VR-фестивале в Швеции

SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе телеканалом RT при сотрудничестве с Роскосмосом и РКК «Энергия», будет представлено на международном фестивале VR Sci Fest, посвящённом виртуальной реальности и науке. Показы пройдут с 17 по 20 мая в Стокгольме.

«Фестиваль научного VR-кино в Швеции проходит уже второй раз, и RT вновь становится своеобразным хедлайнером — ролик о выходе в открытый космос, снятый впервые в мире в формате 360, будет частью всех основных программ. В этом году на фестивале много работ о космосе и его исследовании, но никакая графика не сравнится с настоящим, живым видео, уникальность которого и является изюминкой нашего фестиваля», — сказал один из организаторов VR Sci Fest, Георгий Молодцов.

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RT впервые представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе, в рамках проекта «Космос 360» в 2017 году. В апреле 2018 года жюри международной премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях, признало этот ролик победителем в категории «Лучшее использование технологий виртуальной реальности». В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС.

В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 180 видео. Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, на YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).