RT показал первое в истории панорамное видео с борта легендарного штурмовика Ил-2 

RT представил первое в истории видео в панорамном формате, снятое на борту легендарного советского штурмовика Ил-2, который участвовал в воздушных боях в Заполярье во время Великой Отечественной войны. Видео открывает сотрудничество RT с Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина, благодаря которому зрители смогут увидеть эксклюзивные панорамные съёмки исторических и новейших самолётов марки «Ил».

Панорамное видео RT с борта Ил-2 было снято в апреле 2018 года во время показательных полётов штурмовика на международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin Air Show в Германии. В ноябре 1943 года Ил-2 получил серьёзные повреждения в воздушном бою в Мурманской области. Пилот смог посадить боевую машину на замёрзшее озеро Кривое, но позднее самолёт затонул. В 2012 году, спустя почти 70 лет, его удалось поднять со дна озера и затем отреставрировать.

«Легендарный Ил-2 — первый самолёт, выпущенный под маркой «Ил», — стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что смогли прикоснуться к этой странице истории и дать зрителям возможность увидеть панорамные кадры с борта штурмовика. В рамках совместного проекта с Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина мы покажем самолёты с новых ракурсов, которые, уверен, смогут вызвать восхищение у любого зрителя», — сказал руководитель RT360 Эдуард Чижиков.

«Для нас большая честь принимать участие в проекте, связанном с парадом Победы. И профессионально интересно — ведь для установки подобного оборудования необходимо вносить изменения в конструкторскую документацию самолёта, чтобы ни одно крепление не нарушило аэродинамических свойств машины и требований безопасности полётов. Команды профессионалов «Ильюшина» и телеканала RT работали сообща и сделали очень интересный проект», — сказал вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

9 мая RT покажет панорамное видео, снятое на борту трёх летящих строем военно-транспортных самолётов Ил-76 во время репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Зрители смогут увидеть панорамные кадры как снаружи, так и внутри кабины пилота.

В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС. В октябре 2017 RT представил в рамках «Космоса 360» SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе. Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 180 видео. Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, на YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).