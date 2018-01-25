«Тревожный сигнал»: смогут ли партнёры по НАТО оставить Турцию без оружия

Депутаты бундестага призывают власти Германии отказаться от плановой модернизации нескольких сотен танков «Леопард» ВС Турции. Так парламентарии отреагировали на развитие наступления турецких войск в сирийском Африне. При этом некоторые немецкие политики предлагают запретить продажу Анкаре любых вооружений. По мнению экспертов, если правительства ФРГ и других стран НАТО пойдут на такой шаг, турецкая армия окажется в трудном положении, поскольку в её арсенале немало иностранной техники. Сможет ли республика обойтись без военных поставок своих западных союзников — разбирался RT.

Ряд немецких парламентариев и общественных деятелей призвали власти ФРГ отказаться от участия в программах модернизации систем вооружений турецких войск. Причиной этого стали фотографии, опубликованные СМИ, на которых танки «Леопард» немецкого производства находятся на границе с сирийским Африном. На данный момент ВС Турции проводят там операцию против курдских формирований.

Пошли в отказ

Депутаты нескольких партий бундестага полагают, что Берлин не должен участвовать в ремонте и модернизации турецкой военной техники, так как она используется Анкарой для «уничтожения мирного населения».

«Эта напряжённая ситуация должна стать тревожным сигналом для правительства ФРГ. Давно пора ввести запрет на экспорт любого вооружения в Турцию», — заявила член оппозиционной партии «Зелёные» Агнешка Брюггер в беседе с газетой Heilbronner Stimme.

Её поддержали и представители других сил в законодательном собрании ФРГ.

«Совершенно очевидно, что Турции не нужно поставлять никакого военного оборудования», — считает председатель комитета бундестага по внешней политике, член партии Христианско-Демократический союз Норберт Рёттген.

Немецких парламентариев поддержал и глава неправительственной пацифистской организации «Инициативная группа содействия миру» Ян Гильдемайстер. Он подчеркнул, что прекращение поставок немецкого оружия Анкаре — это вопрос «чрезвычайной важности».

Заседание в бундестаге

Reuters

По словам Гильдемайстера, ранее Берлин отказался поставлять системы вооружения и военные технологии сторонам военного конфликта в Йемене, в том числе Саудовской Аравии, Иордании и Египту, и продажа оружия Турции в аналогичной ситуации будет примером политики двойных стандартов.

Также по теме «Полностью очистим регион»: Турция намерена освободить от курдских формирований все приграничные районы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары освободить от курдских вооружённых формирований все приграничные...

Ранее власти ФРГ согласились модернизировать танки «Леопард» и «Леопард-2», которые были произведены в Германии и проданы турецкой стороне. Всего в армии Турции на вооружении 751 машина обоих типов. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечал, что Турция является партнёром ФРГ по НАТО, поэтому «нет никаких причин для отказа в этой сделке».

Однако после гневных заявлений немецких депутатов глава МИД ФРГ провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и выразил озабоченность по поводу действий турецких войск в Африне.

Тем временем, как сообщает телеканал Deutsche Welle, один из лидеров Левой партии — Ян Корте — призвал канцлера Ангелу Меркель разъяснить оппозиционным партиям официальную позицию немецкого правительства по поводу турецкой политики. Он добавил, что нынешний кабинет министров должен определиться, «как он будет реагировать в течение ближайших недель и месяцев» на эскалацию конфликта в Сирии.

Техническая зависимость

К наступлению турецких войск в Африне насторожённо отнеслись и в ЕС, и в США. Пока никто из западных партнёров Анкары, кроме немецких депутатов, не призывал остановить поставки оружия или продукции двойного назначения турецкой стороне. Однако эксперты не исключают такого поворота событий, ведь турецкая армия сильно зависит от иностранной военной техники, и это может стать рычагом давления на Анкару.

Также по теме «США рискуют потерять доверие союзников»: какие цели преследуют геополитические игроки в сирийском Африне Северо-запад Сирии превратился в арену боевых действий. Турецкий Генштаб сообщил о поражении 45 целей курдских формирований в...

Турецкая армия, вторая по численности в НАТО, оснащена различными видами стрелкового оружия и военной техники, которая разработана в разных странах мира. Так, в подразделениях ВС Турции встречаются американские карабины M4A1 и немецкие G3. При этом большая часть стрелкового оружия импортных образцов и боеприпасы к ним производятся турецкими компаниями по лицензии. ВПК страны разрабатывает и собственные виды стрелкового оружия, такие как автоматические винтовки МРТ-76 или снайперские JNG-90. Однако турецкий спецназ использует образцы стрелкового оружия, которые поставляются исключительно из-за рубежа. Это штурмовые винтовки Steyr австрийского производства, бельгийские пистолеты-пулемёты Р90 и британские снайперские винтовки Arctic Warfare.

Что касается танков, то эта техника в турецкой армии почти вся импортная. Кроме «Леопардов» в вооружённых силах Турции имеются в большом количестве старые американские танки М48 и М60. В то же время турецкая военная промышленность освоила производство бронетранспортёров, БМП и бронемашин.

Танк «Леопард» турецких ВС в Африне

AFP

Артиллерийские системы турецкой армии тоже по большей части иностранного производства. Это пушки и гаубицы, сделанные в ФРГ и США. Впрочем, турецкое военное руководство пытается постепенно заменить их. В частности, Турция выпускает по лицензии южнокорейские самоходные артиллерийские установки Т-155 и китайские системы залпового огня WS-1.

Значительная часть турецкого парка военно-транспортной авиации, а также вертолётов произведена в Италии, Франции и США. Анкара в большом количестве закупила винтокрылые машины Bell 206A JetRanger, AS532 Cougar и UH-60 Black Hawk. При этом часть боевых вертолётов турецкая промышленность выпускает самостоятельно. Например, T129 ATAK — копия итальянского боевого вертолёта Mangusta.

© U.S. Air Force

Ощутимо зависят от поставок из-за рубежа турецкие ВВС. Основной истребитель военной авиации Турции — это F-16 американского производства. Сейчас у турецкой стороны их около 245 штук. Такая же ситуация с истребительно-бомбардировочной авиацией, самолётами-заправщиками и учебными летательными аппаратами. Всё это американские, испанские и канадские машины.

Курс на диверсификацию

Опрошенные RT эксперты уверены, что даже в случае введения эмбарго на поставку ряда зарубежных систем вооружения или комплектующих к ним турецкая сторона вполне сможет обеспечить проведение военной операции в Африне.

«Если кто-то из партнёров Турции по НАТО и пойдёт на такие меры, как прекращение поставок продукции военного и двойного назначения, то найдутся другие поставщики вооружения. Кроме того, не стоит приуменьшать уровень развития турецкой промышленности. Эта страна последовательно проводит курс на индустриализацию со времён Ататюрка. И сейчас ВПК государства без особых проблем производит, например, двигатели для вертолётов компании «Сикорский», — сказал в беседе с RT руководитель Центра восточных исследований дипломатической академии МИД РФ Андрей Володин.

Эксперт считает, что ФРГ вряд ли пойдёт на отказ от контракта по модернизации танков для Турции, так как современная немецкая экономика крайне зависима от экспорта высоких технологий такого рода.

«И в Германии, и в других странах-экспортёрах военных технологий понимают, что турки активно занимаются развитием мощностей своего ВПК, а потому не хотят терять турецкий рынок», — заключил Володин.

Похожей позиции придерживается и эксперт Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«По многим направлениям Турция добилась существенного развития своей промышленности, это касается в том числе и ВПК. И даже если она пока и не в состоянии производить ряд образцов военной техники, то уж ремонтировать то, что стоит на вооружении Турции, промышленность страны в состоянии. Для конфликта низкой интенсивности, каковым пока является операция в Африне, возможностей турецких ремонтных заводов вполне хватит», — уверен Кашин.

Эксперт также подчеркнул, что призывы к запрету на поставку военных технологий в Турцию подстегнут Анкару к диверсификации поставщиков военных технологий и вооружения.

«Призыв не поставлять оружие партнёру по НАТО — это серьёзный звонок для турецкого руководства. И значит, постепенно руководили будут стремиться покупать какие-то недостающие технологии и системы вооружения у Китая и России, что уже и происходит», — отметил эксперт.

Так, в 2017 году Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки ожидаются в марте 2020 года.