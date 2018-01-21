МИД Германии выразил озабоченность ситуацией на севере Сирии

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало ситуацию на севере Сирии в связи с военной операцией Турции. В ведомстве отметили, что военные конфронтации — это последнее, что нужно Дамаску.

«Мы с беспокойством наблюдаем за событиями на севере Сирии. Военное противостояние между Турцией и курдскими силами несёт риски... После успеха в борьбе с ИГ* Сирия нуждается в шагах к стабильности и миру. Последнее, что нужно САР, — это дальнейшие военные конфронтации», — говорится в сообщении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

Он добавил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса на политическом уровне.

Ранее Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции против курдских формирований в Африне.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.