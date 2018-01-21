Франция просит созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Франция просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.