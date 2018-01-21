Франция просит созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

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Франция просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совбеза ООН», — написал министр в Twitter.

По его словам, утром в субботу, 21 января, он провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Дипломат также отметил, что Франция настаивает на прекращении огня и беспрепятственном гуманитарном доступе в Сирии.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции против курдских формирований в Африне.

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