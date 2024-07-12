Воинственные настроения: почему еврочиновники критикуют любые мирные инициативы по Украине

В Брюсселе недовольны визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговорами с Владимиром Путиным. По данным западных СМИ, обсуждается бойкот Венгрии в роли председателя Совета ЕС, а также дискутируется ограничение венгерских полномочий в этом качестве. Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, поступок Орбана заслуживает «жёлтой карточки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что сейчас трезвомыслящие политики в Европе подвергаются давлению. По мнению экспертов, Орбан и его европейские критики представляют два противоположных течения, между которыми идёт борьба, при этом западные элиты продолжают выступать за конфронтацию.

Голосам трезвомыслящих политиков очень трудно пробиться через конфронтационную риторику в странах Запада — такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления европейских политиков относительно визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

«Мы видим, что есть [на Западе] лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов. Мы видим, какому давлению они подвергаются», — отметил Песков.

Как сообщила 11 июля газета The Financial Times со ссылкой на источники, которые ознакомились с разосланным странам ЕС сообщением юридической службы Евросоюза, поездка Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным противоречат соглашениям стран — участниц Евросоюза. Якобы венгерский лидер нарушил таким образом договоры, запрещающие ставить под угрозу достижение целей ЕС.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил изданию, что поездка Орбана в Москву была «политической ошибкой».

«За десять лет я ни разу не видел, чтобы другие 26 стран (участниц ЕС. — RT) так сильно отреагировали на действия (одной страны. — RT) … жёлтая карточка (ему. — RT). … Это проблема. Такой метод работы недопустим», — заявил он.

Глава Евросовета Шарль Мишель

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© Geert Vanden Wijngaert

Дошло даже до обсуждения возможного бойкота странами ЕС традиционных неформальных министерских встреч, которые будут проводиться в Венгрии во время исполнения страной обязанностей председателя Совета ЕС. Об этом СМИ сообщили несколько европейских дипломатов. А некоторые страны даже начали дискуссию о том, можно ли использовать договор о ЕС для ограничения Орбану пространства для манёвров в период этого председательства.

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«Институты ЕС изначально не должны были оказаться в ловушке у Орбана. Необходимо использовать законодательную базу ЕС для защиты союза», — приводит издание слова высокопоставленного европейского дипломата.

Милитаристская позиция

Аналогичную информацию также со ссылками на источники в европейских политико-дипломатических кругах приводит итальянская газета Repubblica. В свою очередь, европейское подразделение издания Politico, также ссылаясь на неназванных чиновников, сообщило, что Венгрия якобы потеряла доверие со стороны стран ЕС из-за поездки Орбана.

«Беспрецедентно то, чтобы статус страны-председателя подвергался всеми остальными подобной критике», ― приводит издание слова дипломатического работника ЕС.

Однако на практике все эти угрозы вряд ли будут осуществлены, пишет издание. Впрочем, после того как срок председательства Венгрии уже начался, попытки ограничить его длительность будут грозить юридическими последствиями, заявил в беседе с журналистами неназванный чиновник.

Как отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, разногласия между Будапештом и рядом других стран ЕС связаны с расколом мнений в западном политическом сообществе.

Виктор Орбан

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«Есть две противоположные точки зрения. Сторонники первой хотят продолжать конфликт на Украине до последнего украинца. Второй — хотели бы как можно скорее завершить эту конфронтацию. За первой позицией, милитаристской, стоят транснациональные элиты,наднациональные структуры коллективного Запада. Вторую отстаивают консервативные национальные политики, подобные Дональду Трампу», — считает эксперт.

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Поскольку США на протяжении последнего времени всё больше концентрируют внимание на Юго-Восточной Азии, на своём противостоянии с КНР, то украинский «мяч» переходит на европейское поле, уже именно европейские политики выходят на первый план в данном вопросе. В связи с этим у ряда еврочиновников обострилось рвение к нагнетанию напряжённости вокруг украинского кризиса, чтобы повысить свою значимость, считает Семибратов.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв также считает, что воинственная риторика европейских политиков, их возмущение попытками наладить мирный диалог и положить конец кровопролитию имеют собственную мотивацию, а не продиктованы американскими партнёрами.

«Русофобия в Европе имеет долгую историю, более долгую, чем история существования США. У европейцев есть свои мотивы для враждебности. Например, тот факт, что большинство стран Европы небольшие по размерам, поэтому заинтересованы в ослаблении большого соседа — России», — отметил эксперт в беседе с RT.

Несколько иной точки зрения придерживается директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, нынешняя политическая верхушка Евросоюза за редким исключением была сформирована именно под американским влиянием.

«Американцы очень хорошо умеют создавать проамериканские, марионеточные политические институты в других странах. Так что, по сути, значительная часть европейской элиты подконтрольна американским партнёрам. Например, тот же Йенс Столтенберг, будучи европейским политиком, давно проводит только американские интересы и нарративы. И таких примеров очень много. Так что, несомненно, те конфронтационные заявления, которые сейчас звучат в Европе, во многом продиктованы заокеанским влиянием», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

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«Попытки нагнетания русофобских настроений»

При этом Будапешт не отказывается от своей позиции и продолжает настаивать на необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Как заявил 11 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала CNN, Венгрия в полной мере ощущает последствия ведущихся рядом с ней боевых действий.

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«Каждый день люди тысячами погибают на поле боя. Так что мы должны положить этому конец. И стратегия, которой следовали ЕС и НАТО последние два с половиной года, попросту не принесла никаких результатов», — заявил венгерский министр.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана состоялись 5 июля в Кремле при участии дипломатических делегаций обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который возглавлял российскую миссию на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле.

За три дня до этого, 2 июля, Орбан также посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Орбан предложил украинскому руководству рассмотреть условия прекращения огня, но Киев отверг эту инициативу.

Ситуация на Украине была в центре и российско-венгерских переговоров. Как отметил по итогам встречи Владимир Путин, «состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

«Поговорили и о возможных путях его урегулирования», — добавил Путин.

В свою очередь, Орбан отметил, что сейчас количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта, стремительно уменьшается.

«Скоро Венгрия станет, видимо, единственной страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», — заявил венгерский лидер.

Впоследствии он также отметил, что позиции Киева и Москвы очень далеки друг от друга, поэтому «нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны».

Парируя обвинения европейских коллег в том, что он стал якобы «другом Путина», Орбан заявил в интервью изданию Die Weltwoche, что в первую очередь он друг венгров, а во вторую — мира.

Военные учения НАТО

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Настроения о мирном завершении конфликта разделяют многие жители стран Евросоюза, особенно много сторонников мирного урегулирования в Болгарии, Греции и Италии. В этих странах 63, 54 и 53% респондентов соответственно высказались против наращивания поставок оружия Украине.

Такие результаты показал социологический опрос, представленный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), в котором приняли участие 19,5 тыс. человек из 14 стран — членов ЕС, а также с Украины. В Германии, Франции и Италии большинство граждан хотели бы, чтобы Киев подтолкнули к переговорам с Москвой.

По мнению Евгения Семибратова, та часть западной политической элиты, которая делает ставку на продолжение кровопролития, не станет прислушиваться к этим мнениями и призывам, считают эксперты.

«Более того, будут предприниматься усилия, чтобы переломить общественное мнение в свою пользу. Мы видели, как во Франции предпринимались попытки нагнетания русофобских и милитаристских настроений через заявления властей о якобы неизбежной войне с Россией. Боюсь, что такие попытки продолжатся», — отметил Семибратов.