RT в Telegram
Подпишись

Politico: ЕС может бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией

Короткая ссылка
Страны ЕС могут ответить на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву бойкотом организованных Будапештом встреч министров организации.

Об этом пишет Politico.

По данным газеты, несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу.

«Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом», — говорится в материале.

Ранее Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона высоко оценивает усилия Орбана по урегулированию на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить