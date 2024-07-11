Politico: ЕС может бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией

Страны ЕС могут ответить на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву бойкотом организованных Будапештом встреч министров организации.

Об этом пишет Politico.

По данным газеты, несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу.

«Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом», — говорится в материале.

Ранее Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона высоко оценивает усилия Орбана по урегулированию на Украине.