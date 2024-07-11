«Укрепление многосторонних начал»: какие вопросы обсудят участники X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге

11—12 июля в Санкт-Петербурге пройдёт X Парламентский форум БРИКС. Мероприятие состоится в расширенном формате, с участием глав международных и региональных парламентских организаций СНГ. Дискуссии в рамках форума будут посвящены вопросам «укрепления многосторонних начал в глобальной политике» и продвижения общих интересов стран БРИКС на международных площадках. Кроме того, участники могут поднять тему дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По мнению экспертов, повестка в рамках Парламентского форума БРИКС будет достаточно многообразной, однако центральной темой наверняка станет равноправное сотрудничество с уважением к суверенитету всех стран-участников.

В четверг, 11 июля, в Санкт-Петербурге стартует X Парламентский форум БРИКС, мероприятие продлится два дня. Главы иностранных делегаций начали прибывать в город ещё накануне, об этом сообщалось на сайте Госдумы РФ.

В форуме примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин, ранее он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который прибыл в Россию с первым официальным визитом после переизбрания.

В 2024 году председательство в БРИКС перешло к Российской Федерации. Комментируя это, Владимир Путин отмечал, что организация «притягивает всё больше сторонников и единомышленников» — то есть стран, которые разделяют принципы суверенного равенства, уважения к собственному пути развития и открытости.

Напомним, БРИКС — межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, КНР, ЮАР, а с 1 января текущего года — ещё и Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Первая встреча стран — основателей объединения состоялась в сентябре 2006 года. Первый Парламентский форум БРИКС прошёл в Москве в 2015 году.

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В этом году форум законодательных органов стран БРИКС проходит в Таврическом дворце. Мероприятие запланировано в расширенном формате, в нём примут участие не только главы парламентов государств-участников, но также представители международных и региональных парламентских организаций Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом ранее сообщили в Совете Федерации РФ.

Девиз предстоящего форума — «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Как подчеркнул заместитель председателя Совфеда Константин Косачёв, подготовка к мероприятию проводится коллективно, всеми участниками объединения.

Межпарламентское взаимодействие — особенно важный компонент сотрудничества стран — участников БРИКС, об этом говорил в апреле этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такая координация наших действий на универсальных парламентских площадках весьма полезна», — подчеркнул глава российского МИД, выступая весной на встрече с представителями парламентских комитетов по международным делам государств — членов БРИКС.

Участники форума также проводят в преддверии мероприятия двусторонние встречи. Так, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела 10 июля переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. Китайская делегация прибыла в Россию для участия в мероприятиях форума БРИКС, а также в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Флаги стран БРИКС

Gettyimages.ru

Как рассказала Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24», сейчас в очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства. По её мнению, это означает, что им уже «надоело бояться».

Валентина Матвиенко рассказала также, что программа форума будет включать в себя четыре сессии, а также множество двусторонних встреч. У мероприятия намечена очень широкая повестка — целый круг вопросов политики, безопасности, экономики, финансов, а также блок гуманитарных связей стран. Сегодня страны — участники БРИКС столкнулись с новыми вызовами, которых раньше не было, поэтому для объединения усилий в борьбе с угрозами необходимо создать правовые условия, пояснила она.

«Нам есть о чём поговорить. Мы надеемся, что по итогам наших диалогов мы примем документы, которые либо сблизят наши позиции, либо отметят одинаковые подходы к тем или иным проблемам, где и будет заложена дальнейшая работа», — подчеркнула Матвиенко.

«Продвижение общих интересов»

В преддверии мероприятия участники поделились повесткой предстоящего форума. Как рассказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, собравшиеся намерены обсудить общие интересы стран-участников и совместные механизмы по их реализации.

«Дискуссии на форуме будут посвящены вопросам укрепления многосторонних начал в глобальной политике и продвижения общих интересов стран БРИКС на международных площадках, развитию сотрудничества в экономической и финансовой областях, сотрудничеству в гуманитарной сфере», — отметил Карасин.

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Об этом ещё в апреле говорила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках встречи с председателями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии. Она отметила тогда важность координации совместных усилий партнёров по БРИКС на международных парламентских площадках, в частности в рамках Межпарламентского союза. Однако, по словам Матвиенко, такого рода усилиям противостоят государства коллективного Запада, которые пытаются изменить архитектуру международного взаимодействия.

«Серьёзную озабоченность продолжает вызывать практика применения санкций против членов национальных парламентов, создания препятствий для полноценного участия парламентских делегаций в работе международных объединений», — отметила спикер Совфеда.

Как заявил в те же дни председатель Госдумы Вячеслав Володин, важным направлением сотрудничества со странами БРИКС должен стать обмен законотворческой практикой в сферах, в частности, касающихся безопасности, борьбы с терроризмом, развития энергетики, туризма, охраны окружающей среды.

Кроме того, участники форума могут обсудить конфликт на Украине — такой прогноз высказал в преддверии мероприятия глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Уверен, эта тема будет звучать, причём достаточно громко», — цитирует депутата ТАСС.

Слуцкий напомнил, что почти все участники форума уже высказывались о необходимости поиска путей политико-дипломатического урегулирования конфликта.

«С мирной инициативой, в частности, выступал Китай. Что касается преступлений киевского режима в отношении детей — эти темы идут неразрывно друг от друга. Естественно, будут использованы все возможности для донесения до мирового сообщества правды о зверствах ВСУ по отношению к несовершеннолетним», — добавил Слуцкий.

«На принципах паритета»

Как отметил политолог Александр Асафов, повестка в рамках Парламентского форума БРИКС будет достаточно многообразна, однако центральной темой наверняка станет равноправное сотрудничество с уважением к суверенитету всех участников.

«Уровень парламентского взаимодействия крайне важен. Это не только синхронизация законодательных процессов и выстраивание мостов в области межпарламентского сотрудничества — это и обсуждение важнейших тем, которые сейчас беспокоят всех: построение взаимовыгодного сотрудничества, прощупывание общих контуров мировой безопасности, насущных политических проблем в мире. Безусловно, на этом форуме состоятся двусторонние и многосторонние сессии, на которых речь будет идти о сотрудничестве ради общего будущего, а также о включении в формат новых членов БРИКС», — рассказал Асафов в беседе с RT.

По его словам, для форума был выбран девиз «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», поскольку он отражает основные стремления участников, с которыми, несмотря на многообразие позиций, мнений и культур, «согласны все стороны».

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«По сути, девиз отражает ту цель, которой намереваются достичь все члены объединения БРИКС и страны, заявившие о желании к нему присоединиться. Речь о достижении справедливого мирного сосуществования на принципах уважения и соблюдения достигнутых взаимовыгодных договорённостей», — сказал Асафов.

Эксперт считает особенностями формата Парламентского форума БРИКС разделение его участниками ключевых традиционных ценностей «и достижение общих задач на их основе».

«Мы видим, как в таких схожих институтах, например, как Парламентская ассамблея Совета Европы, полностью разрушены принципы равенства, принципы справедливости. Мы видим, что эта структура стала абсолютно ангажированной политизированной площадкой, которая просто выполняет поручения одного из геополитических акторов. В отличие от этой схемы Парламентский форум БРИКС предполагает переговоры равных игроков», — отметил Асафов.

Он также оценил привлечение представителей от СНГ к обсуждениям в рамках Парламентского форума БРИКС. По словам аналитика, они «примут заинтересованное участие» в этом мероприятии, поскольку находятся в общем контуре — экономическом, политическом и логистическом — с Россией и странами БРИКС.

«Ставка делается именно на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, поскольку концепция многополярного мира, которую утверждает БРИКС, является единственным способом существования во имя будущего. Речь не о мире, ожесточённом конкуренцией, санкционным давлением, а о мире, у которого есть солидарная общая концепция», — сказал Асафов.

По мнению доцента кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ежова, в рамках Парламентского форума БРИКС будут рассмотрены в первую очередь вопросы развития сотрудничества в экономической, финансовой и гуманитарной сферах межпарламентского взаимодействия.

Саммит БРИКС, 24 августа 2023 года

© AP Photo/Themba Hadebe)

«Выбранный девиз форума подчёркивает значение парламентов как органов представительной власти в вопросе конструирования модели развития, основанной на принципах справедливости и учёта интересов друг друга. Особенностью форума является расширенный формат участников, в числе которых главы парламентов государств, входящих в БРИКС, и представители парламентских организаций, функционирующих на международном и региональном уровнях», — заметил аналитик в беседе с RT.

По словам Ежова, приглашение на форум глав парламентов стран СНГ направлено на стимулирование и активизацию парламентского взаимодействия.

«Не следует забывать и о том, что место проведения форума — Таврический дворец в Санкт-Петербурге, который является штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, что делает возможным параллельное проведение Совета Межпарламентской ассамблеи. В целом приглашение глав парламентов государств СНГ следует рассматривать в качестве факта, демонстрирующего укрепление межпарламентского диалога», — считает аналитик.

Как пояснил Ежов, ставка на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности выглядит вполне логичной на фоне турбулентности, свойственной современному миру.

«Государства БРИКС в этих условиях выступают в качестве своеобразного островка стабильности на обозримую перспективу по той причине, что стремятся выстраивать диалог на принципах паритета», — заключил эксперт.