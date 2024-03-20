«Мелкая пакость»: как в России отреагировали на отказ МИД Германии указывать должность Владимира Путина

Решение МИД Германии не называть в официальных документах Владимира Путина президентом продиктовано слабостью. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такой шаг объясняется тем, что в Берлине не смогли повлиять на результаты выборов президента России. В то же время в Вашингтоне заявили, что Белый дом будет исходить из «действительности» и того, что Владимир Путин был избран российским лидером. Эксперты отмечают, что шаг Германии и других стран не имеет под собой никакого практического смысла.

Решение властей ФРГ не называть в официальных документах Владимира Путина президентом после прошедших в России выборов продиктовано слабостью. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Не будем, говорят, больше считать В. Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаём, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер сообщил, что министерство намерено называть российского лидера только Путин и не использовать в его отношении титул «президент».

Этот шаг подвергли критике в бундестаге. Так, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт заявил, что Берлин должен вернуться к уравновешенной позиции и признать переизбрание Владимира Путина.

«Германии надо безотлагательно вернуться к своей традиционной роли: мы хотим быть страной баланса, а не односторонних позиций», — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что поведение Берлина продиктовано «фобиями».

«Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (адрес МИД Германии. — RT) — провалы в памяти и острые фобии», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Выборы президента России

Напомним, выборы президента Российской Федерации проходили с 15 по 17 марта. ЦИК сообщила, что после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28%. Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ с 4,31% голосов, третье — Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,85%). Последнее место занял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%).

С победой Владимира Путина поздравили глава КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры других стран.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Официальные лица Великобритании, Польши и стран Прибалтики заявили, что выборы в России не были «свободными».

Также по теме «Никакой конкретики»: как Германия намерена продолжать поддерживать Украину в 2024 году Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и о долгосрочной поддержке Киева,...

В свою очередь, Евросоюз заявил, что российские граждане якобы были лишены «реального выбора».

При этом в США сообщили, что в Вашингтоне будут исходить из «действительности». Об этом сказал на брифинге для прессы советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Действительность такова, что президент Путин — президент России», — подчеркнул Салливан.

Он сказал, что Вашингтон принимал это во внимание и во время проведения спецоперации на Украине, а также в контексте «иных агрессивных действий России, на протяжении других шагов, противоречащих национальным интересам США».

«И мы продолжим исходить из этой действительности», — сказал советник президента США по нацбезопасности.

Его позицию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Уход от реальности

Решение МИД Германии не называть Владимира Путина президентом России в своих документах и заявлениях не имеет никакого смысла и не несёт каких-либо юридических последствий, сказал в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Позиция Берлина и МИД ФРГ — никчёмная ролевая игра. Это абсолютно контрпродуктивно, так как никак не влияет на суть межгосударственного общения с Россией. Такие жесты только ухудшают переговорную позицию Берлина. Это хуже попыток отдельных западных стран вообще игнорировать проведение президентских выборов в России как факт. Ничего путного из этого не получится, всё равно придётся провести диалог на наших условиях», — констатировал эксперт.

РИА Новости

© Александр Пирагис

По словам Александра Камкина, отказ властей ФРГ признавать итоги выборов в России — это «маленькая пакость» в логике политики отмены России, которую с 2022 года проводят на Западе. При этом «Берлин комично непоследователен в своих действиях», так как официально утверждённого заявления, в котором прямо и конкретно говорится об отказе признавать легитимность Владимира Путина, в ФРГ не сделали, добавил эксперт.

В то же время США пошли другим путём и свели смысл подобных жестов со стороны Европы на нет, подчеркнул собеседник RT.

«Представители Вашингтона сделали дежурные заявления о «несвободных» выборах, но затем в очередной раз подставили своих европейских вассалов. В итоге основной негатив по этому поводу оказался на стороне европейцев. США отошли от этого вопроса в сторонку, сказав, что Владимир Путин является президентом России и они будут исходить из этого», — пояснил политолог.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT усомнился в практическом смысле заявлений МИД Германии.

«Когда в Министерстве иностранных дел Германии говорят, что они не будут указывать должность Владимира Путина, — это какая-то шизофрения. То есть кабинет министров признаёт политическую ситуацию в России, а МИД её не признаёт. Сложно представить, что, например, на такой шаг могли бы пойти в России, позволив внешнеполитическому ведомству не признавать Олафа Шольца канцлером. В чём практический смысл таких действий, сказать трудно», — отметил эксперт.

Владимир Брутер добавил, что инициативы Берлина не несут за собой никаких последствий, особенно на фоне нынешнего состояния отношений между Россией, Германией и Европой в целом, и вести переговоры с Владимиром Путиным как президентом РФ западным странам всё равно придётся.

«Рано или поздно немцам и всем остальным, кто сделал аналогичные жесты, придётся согласиться с объективной реальностью. И они об этом знают. Всё, чего они добились сейчас, — это ограничение собственных возможностей в политическом диалоге с Москвой. Чем быстрее они признают реальность, тем быстрее облегчат себе жизнь», — заключил собеседник RT.