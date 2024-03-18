Си Цзиньпин: Китай придаёт большое значение развитию отношений с Россией

Китай придаёт большое значение развитию отношений с Россией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении Владимиру Путину с переизбранием на пост президента России.

«Мы готовы поддерживать тесное взаимодействие с Россией для содействия непрерывному, здоровому, стабильному и углублённому развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на благо двух государств и их народов», — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

По данным на утро 18 марта, Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.

Ранее эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах первым среди лидеров стран Персидского залива поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.