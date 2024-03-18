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Эмир Кувейта поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

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Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах первым среди лидеров стран Персидского залива поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.
Эмир Кувейта поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
  • РИА Новости

Об этом информирует государственное агентство Кувейта KUNA.

«Его высочество эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительную телеграмму президенту дружественной России Владимиру Путину», — говорится в публикации.

Эмир Кувейта пожелал Путину успехов и благополучия.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.

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