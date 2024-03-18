Эмир Кувейта поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
- РИА Новости
Об этом информирует государственное агентство Кувейта KUNA.
«Его высочество эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительную телеграмму президенту дружественной России Владимиру Путину», — говорится в публикации.
Эмир Кувейта пожелал Путину успехов и благополучия.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.