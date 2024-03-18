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Токаев отметил всенародную поддержку победившего на выборах Путина

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.
Токаев отметил всенародную поддержку победившего на выборах Путина
  • РИА Новости

Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, сообщает его пресс-служба.

«Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнёрства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие», — отмечается в заявлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил действующего российского лидера Путина с победой на выборах президента России. Своё поздравление передал и председатель КНР Си Цзиньпин.

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