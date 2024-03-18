Токаев отметил всенародную поддержку победившего на выборах Путина
- РИА Новости
Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, сообщает его пресс-служба.
«Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнёрства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие», — отмечается в заявлении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил действующего российского лидера Путина с победой на выборах президента России. Своё поздравление передал и председатель КНР Си Цзиньпин.