Токаев отметил всенародную поддержку победившего на выборах Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.

РИА Новости

Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, сообщает его пресс-служба. «Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнёрства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие», — отмечается в заявлении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил действующего российского лидера Путина с победой на выборах президента России. Своё поздравление передал и председатель КНР Си Цзиньпин.