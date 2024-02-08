Надуманный повод: почему власти Финляндии уходят от обсуждения с Россией ситуации на границе

Хельсинки упорно не хочет обсуждать с Москвой якобы исходящие с российской стороны границы угрозы для безопасности Финляндии и уклоняется от прямого диалога пограничных служб, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Накануне министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открыть пропускные пункты на границе с РФ пока невозможно. По её словам, решение финских властей направлено в первую очередь на укрепление национальной безопасности и защиту граждан. Эксперты отмечают, что власти Финляндии выбрали надуманный предлог, чтобы обострить отношения с Россией и представить её как угрозу своей безопасности.

Власти Финляндии не хотят обсуждать с Россией вопросы безопасности и уклоняются от диалога пограничных служб, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В Хельсинки упорно не хотят обсуждать с нами якобы исходящие с российской стороны границы угрозы для безопасности Финляндии... Ключевым для преодоления нынешней нездоровой ситуации на границе видится прямой и конструктивный диалог пограничных служб двух государств, от которого власти Финляндии уклоняются», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Комментируя звучащие из Хельсинки высказывания о невозможности открытия границы с РФ, Захарова отметила, что они «не несут в себе никакой новизны и продиктованы... исключительно политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы».

«Подобные шаги в духе возврата к временам холодной войны являются не чем иным, как возведением новых разделительных линий на европейском континенте», — добавила дипломат.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что ответственность за решение оставить границу закрытой полностью лежит на Хельсинки, а этот шаг нарушает взятые на себя Финляндией обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ.

Новые отношения

В понедельник, 5 февраля, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открыть пропускные пункты на границе с Россией пока невозможно.

«По другую сторону границы в ожидании (её открытия. — RT) стоит значительное количество людей. Россия, похоже, не поменяла своего образа действий... Мы видели, к чему привело (повторное открытие границы. — RT) в декабре», — сказала она в интервью порталу Yle.

Рантанен отметила, что решение финских властей направлено в первую очередь на укрепление национальной безопасности и защиту граждан. Министр добавила, что Хельсинки не станет поддаваться давлению по пограничному вопросу.

«Закрытие границы продлится столько, сколько потребуется. Нам бы хотелось, чтобы было понятно, когда это кончится, но пока это не так», — сказала чиновница.

Закрытый КПП на российско-финской границе

AFP

© Lauri Heino / Lehtikuva

Напомним, Финляндия начала закрывать пограничные пункты на востоке страны с середины ноября 2023 года. В Хельсинки заявили, что РФ якобы намеренно содействует пересечению границы мигрантами из третьих стран, преимущественно Африки и Ближнего Востока.

В российском МИД тогда назвали это решение «однозначно провокационным» и принятым с целью ещё более обострить двусторонние отношения.

«Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также по теме Игра на обострение: почему Финляндия отказывается от обсуждения ситуации на границе с Россией Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с российским руководством по поводу ситуации на границе, заявил...

В свою очередь, в Кремле выразили сожаление, что Хельсинки решил сознательно изменить характер отношений с Москвой.

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все КПП на границе с Россией были закрыты с 30 ноября по 14 декабря. После этого временно были открыты погранпереходы «Ваалима» и «Ниирала», однако финская сторона вскоре закрыла их вновь, обосновав это прибытием нескольких десятков просителей убежища.

11 января правительство Финляндии продлило действие этих ограничений до 11 февраля. Позднее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что финские власти якобы уже приняли решение не открывать границу 11-го числа. По словам источников, в Хельсинки прилагают усилия, чтобы граница не открывалась даже на день.

3 февраля глава финского правительства Петтери Орпо в эфире телеканала Yle заявил, что ситуация на границе с РФ является очень серьёзной и тревожной, поэтому открытие погранпунктов невозможно. По его словам, на российской стороне находится большое количество людей, цель которых — нелегальное нахождение в Финляндии.

Позднее, 5 февраля, замначальника отдела погранслужбы Финляндии Марко Саарекс заявил Yle, что на восточной границе со стороны России якобы находятся сотни или даже тысячи граждан третьих стран, ожидающих возможности попасть на финскую территорию.

МИД России

globallookpress.com

© Bulkin Sergey

Отношения РФ и Финляндии начали стремительно ухудшаться после начала СВО. В мае 2022 года Хельсинки подал заявку на членство в НАТО, а также присоединился к санкционному режиму. Официально страна стала членом блока в июле 2023-го.

В сентябре 2022 года Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с туристическими целями, а в 2023 году вслед за странами Прибалтики Хельсинки запретил въезд на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в РФ.

«Радикальное ухудшение»

Отношения Москвы и Хельсинки продолжают деградировать с тех пор, как Финляндия присоединилась к НАТО и вопрос совместного контроля за границей был выбран как вектор давления на Россию, отметил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Хельсинки пошёл на радикальное ухудшение отношений с Россией, и вопрос о границах тоже связан с этим процессом. Сегодня эта страна превращается в недружественную нам, к сожалению. Хельсинки радикально меняет свою позицию, которая была взаимовыгодной для РФ и Финляндии. Вопрос о пограничных переходах — это ещё одна страница в этой новой главе наших не очень складных отношений», — сказал эксперт.

При этом в реальности безопасности Финляндии с российской стороны ничего не угрожает, подчеркнул Козюлин.

«Власти Финляндии в своих заявлениях ссылаются на мигрантов, на какие-то новые риски. До этого ситуация была примерно той же, но Хельсинки это почему-то стало беспокоить именно сейчас. Это просто ещё один предлог, чтобы продемонстрировать своё недружественное отношение», — считает политолог.

Главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин в разговоре с RT также отметил, что вопрос с границей был выбран на роль предлога для ухудшения отношений с Россией.

Также по теме «Скользкий путь конфронтации»: зачем Финляндия продолжает закрывать границу с Россией Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией....

«Это надуманный повод, и поведение Хельсинки связано с общей позицией коллективного Запада по отношению к России. Это предлог для создания помех к любому виду сотрудничества и двусторонним отношениям. Пограничное сотрудничество стало пробным шаром. Это связано с тем, что много граждан РФ раньше ездили в Финляндию, имели там недвижимость, а сюда ездили финские граждане. Однако потребовалось придумать нелегальных мигрантов, которых якобы много прибывает из России», — сказал аналитик.

Он констатировал, что политический истеблишмент Финляндии активно поддерживает такую политику и менять её, очевидно, не собирается.

«Власти Финляндии абсолютно разделяют политику русофобии, которую проводит коллективный Запад. Недавно в стране прошли выборы президента, и все претенденты на пост в разной степени разыгрывали русофобскую карту, что поддерживали и избиратели. Уговорами эту ситуацию не разрешить, и в дальнейшем РФ придётся вводить свои санкции против Финляндии, которые бы ударили по её экономике и интересам, чтобы продемонстрировать бесперспективность отношений в таком ключе», — заключил Савин.