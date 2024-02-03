Премьер-министр Орпо: Финляндия не может открыть границы с Россией

Финляндия не может открыть границы с Россией, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в эфире Yle.

«Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию», — цитирует Орпо РБК. По мнению премьера, речь идёт о «тысячах человек».

В то же время властям Финляндии нужно подготовить меры по борьбе с незаконным пересечением границы, несмотря на её закрытие, считает политик.

1 февраля в МИД Финляндии сообщили об упразднении департамента России, однако будут созданы три региональных департамента: евро-атлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россия перейдёт в департамент Азии и Океании.