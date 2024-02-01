RT в Telegram
Подпишись

В МИД Финляндии сообщили об упразднении департамента России

Короткая ссылка
В результате реорганизации структуры региональных департаментов МИД Финляндии департамент России будет упразднён.
В МИД Финляндии сообщили об упразднении департамента России
  • Gettyimages.ru

«Будут созданы три региональных департамента: евро-атлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… Россия перейдёт в департамент Азии и Океании», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД объяснили необходимость таких нововведений геополитическими изменениями. Отмечается, что это не повлияет на работу представительств страны за рубежом.

Ранее в МИД России сообщили о прекращении действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству.

21 января в Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить