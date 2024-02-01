В МИД Финляндии сообщили об упразднении департамента России

В результате реорганизации структуры региональных департаментов МИД Финляндии департамент России будет упразднён.

«Будут созданы три региональных департамента: евро-атлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… Россия перейдёт в департамент Азии и Океании», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД объяснили необходимость таких нововведений геополитическими изменениями. Отмечается, что это не повлияет на работу представительств страны за рубежом.

Ранее в МИД России сообщили о прекращении действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству.

21 января в Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.