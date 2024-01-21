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В Хельсинки прошла акция против закрытия границы с Россией

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В Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.
В Хельсинки прошла акция против закрытия границы с Россией
  • Gettyimages.ru

Русскоязычные жители подписали манифест, в котором просят финские власти учитывать права человека на семейную жизнь и на передвижение.

Они потребовали найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП и организовать способы пересечения границы Финляндии и России для всех, кто имеет на это законное право.

Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.

Телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную службу сообщила, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться дополнительные заграждения.

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