В Хельсинки прошла акция против закрытия границы с Россией

В Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.

Русскоязычные жители подписали манифест, в котором просят финские власти учитывать права человека на семейную жизнь и на передвижение.

Они потребовали найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП и организовать способы пересечения границы Финляндии и России для всех, кто имеет на это законное право.

Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.

Телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную службу сообщила, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться дополнительные заграждения.