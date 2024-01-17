Yle: Финляндия может установить дополнительные заграждения на границе с Россией
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Об этом сообщает Yle со ссылкой на пограничную службу.
«Возможно, на восточной границе будут построены дополнительные временные заграждения для предотвращения незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.
Ранее финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что правительство Финляндии постарается не открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале.