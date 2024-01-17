Yle: Финляндия может установить дополнительные заграждения на границе с Россией

На границе между Финляндией и Россией могут появиться дополнительные заграждения.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на пограничную службу.

«Возможно, на восточной границе будут построены дополнительные временные заграждения для предотвращения незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что правительство Финляндии постарается не открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале.