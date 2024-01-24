Прекращено действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
- РИА Новости
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«Прекращено действие соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в сообщении.
Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.
21 января в Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.