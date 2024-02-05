Финские пограничники отказались пояснять слова о «тысячах» нелегалов из России
- Gettyimages.ru
Как напоминает РИА Новости, замначальника пограничной охраны Финляндии Марко Саарекс ранее заявил Yle, что «сотни и даже тысячи граждан третьих стран» намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. О «тысячах людей» говорил и премьер-министр Петтери Орпо.
«Мы не будем комментировать детали, которые вы запросили. Оценки основаны на информации, полученной из разных источников», — сказали агентству в погранохране.
11 января в МВД Финляндии сообщили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.