Ошибки Пентагона: аудит выявил нарушения в проверке подразделений ВСУ на соблюдение прав человека

Американские аудиторы обнаружили недоработки в процессе проверки украинских военнослужащих, проходящих обучение по линии Пентагона, на то, были ли ими совершены вопиющие нарушения прав человека. Такой контроль необходим по закону США, запрещающему Вашингтону помогать иностранным военным, если те применяют пытки или насилие. Однако, как следует из отчёта, с которым ознакомился RT, проверяющие органы не смогли гарантировать, что все подразделения ВСУ, задействованные в обучении, прошли соответствующий контроль.

Управление генерального инспектора Минобороны США выявило недостатки в процессе того, как Пентагон обеспечивает и документирует проведение проверок в отношении подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), отправивших свой личный состав для прохождения подготовки, на соответствие закону Лихи.

Этот нормативный акт запрещает правительству США оказывать помощь иностранным ВС или правоохранительным органам в том случае, если структуры грубо нарушили права человека, например применяли пытки, внесудебные расправы или насилие.

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Закон Лихи призван гарантировать, что американские бюджетные средства не используются для оказания помощи подобным подразделениям. Контроль на соответствие закону должны осуществлять Пентагон и Госдепартамент, отмечается в документе, с которым ознакомился RT.

В ходе аудита инспекторы выяснили, что ведомства, уполномоченные проводить проверку украинских военнослужащих, которые обучаются по линии Пентагона, некорректно выполнили свою работу.

«Ни официальные лица из Отдела по оборонному сотрудничеству в Киеве (ODC-Kyiv), ни их коллеги из Группы содействия безопасности Украины (SAG-U) не смогли установить, каким из проверенных на соответствие закону Лихи подразделениям и командирам ВСУ было разрешено направить свой личный состав на конкретные учебные мероприятия», — говорится в отчёте.

По словам аудиторов, эти ведомства также не смогли выяснить, относился ли прибывший на обучение личный состав ВСУ к проверенному подразделению.

Кроме того, оказалось, что ODC-Kyiv не проводил проверок среди военнослужащих и командиров на уровне батальона и ниже, как это рекомендуется делать в соответствии с инструкциями. При этом именно ODC-Kyiv несёт ответственность за сбор информации от украинской стороны, отмечается в материале.

В результате вопиющие нарушения прав человека могли остаться невыявленными, подчеркнули инспекторы.

«Обозначенные нами недочёты внутреннего контроля повысили риск того, что Министерство обороны США использовало (или могло использовать) ассигнованные средства для обучения подразделения, возможно, совершавшего вопиющие нарушения прав человека, что противоречит закону Лихи», — сообщается в документе.

Наказаний не последует

По мнению политолога Александра Дудчака, вероятность того, что среди обучаемых Соединёнными Штатами украинских военных были те, кто нарушал права человека, очень высока. Более того, никаких наказаний за несоблюдение закона Лихи в данном случае не последует, убеждён он.

«То, что они обучали нацистов, — это уже преступление. США готовят тех, кто убивает мирных людей и вообще защищает нацистский режим, в общем-то, созданный самими Штатами, — это не является большим секретом для нормальных людей. Никаких наказаний за это не будет, скорее наградят даже», — рассказал собеседник RT.

Военнослужащие ВСУ и ВС США

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© Gaelle Girbes

Между тем политолог-американист Малек Дудаков предположил, что выводы Управления генерального инспектора, вероятнее всего, не окажут серьёзного влияния на дальнейшую поддержку Штатов Украины.

«Это всё лишь элемент внутренний борьбы в Вашингтоне. Есть те, кто требует выделить побольше военных траншей Украине, и те, кто выступают против. Как раз вторые, скептики дальнейшей помощи Украине, будут педалировать тему с тем, что помощь разворовывается, а украинцы очевидно нарушают права человека, устраивают военные преступления. Украинские лоббисты, в свою очередь, будут отбиваться. В целом это не скажется на том, как разрешится ситуация с траншами», — считает аналитик.

Напрасные усилия

В Управлении генерального инспектора напомнили, что подготовка ВСУ по линии Минобороны США усилилась с февраля 2022 года — после начала специальной военной операции России на Украине.

По словам главы Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марка Милли, обучение военнослужащих ВСУ происходит в Германии. Подготовка ведётся также на территории США: в штате Аризона украинских пилотов обучают управлению истребителями F-16.

16 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что возглавляемая Соединёнными Штатами западная коалиция расширяет подготовку украинских военнослужащих.

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«Мы расширяем масштабы подготовки украинских войск. Мы работаем над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой в выделении необходимых ресурсов для поставки Украине необходимого вооружения», — заявил он.

По данным Генштаба ВС России, на Западе уже прошли обучение около 100 тыс. военных ВСУ.

Однако эти усилия оказались неэффективными, так как Украина так и не смогла осуществить контрнаступление. Об этом в конце прошлого года заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Широко разрекламированное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — сказал он.

О безуспешности обучения ВСУ по американскому образцу пишет также издание The New York Times со ссылкой на украинские и американские источники. Так, в материале говорится, что контрнаступление выстраивалось вокруг переделывания армии Украины на американский манер, но в итоге потери Киева оказались большими, а оборона России прочнее, чем ожидал Запад.