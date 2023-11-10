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Пентагон планирует использовать технологии дополненной реальности для обучения солдат ВСУ

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Министерство обороны США собирает информацию о технологиях дополненной реальности, которые можно было бы применить для подготовки военных специалистов на Украине, обслуживающих «платформы», поставленные Киеву американской стороной. С запросом ведомства ознакомился RT.
Пентагон планирует использовать технологии дополненной реальности для обучения солдат ВСУ
  • Gettyimages.ru

Как следует из документа, Пентагон намерен оказать поддержку двум подразделениям: Группе содействия безопасности — Украина (SAG-U) и Распределительному центру удалённого технического обслуживания — Украина (RDC-U), которые расположены в Польше.

В частности, военное ведомство интересуют возможности дополненной реальности, которые предоставляют потенциал для подготовки персонала по техобслуживанию предоставленных Украине американских платформ.

«Канцелярия помощника министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению ищет эффективные инновации в области дополненной реальности, которые могут оказаться полезными в обучении украинских специалистов по техническому обслуживанию, осуществляющих деятельность в полевых условиях», — говорится в запросе.

В Пентагоне отметили, что технологии должны предусматривать вербальную коммуникацию для украинских военнослужащих, не владеющих английским языком.

Для того чтобы овладеть поставляемым Украине американским вооружением, необходима базовая подготовка, пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. При этом он усомнился, что США на самом деле внедрят в этот процесс технологии дополненной реальности.

«Даже в натовских армиях такое не применяется. Это пиар-эффект, чтобы показать, как Запад всеми силами пытается найти способы помочь Украине учиться с помощью этих технологий использованию западного вооружения. По факту, я уверен, реальность будет иная. Мы уже видели, как эти обучения проваливались. Возможно, речь пойдёт об истребителях F-16, которые, говорят, поступили на Украину, но тем не менее коэффициент полезного действия вряд ли будет отличаться от реальности, которая стремится к нулю», — сказал Данюк.

Ранее стало известно о поступлении в Румынию пяти истребителей F-16, которые будут использоваться для подготовки украинских лётчиков.

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