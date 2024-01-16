Белый дом заявил о расширении Западом подготовки ВСУ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о расширении Западом подготовки украинских военных.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Мы расширяем масштабы подготовки украинских войск. Мы работаем над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой в выделении необходимых ресурсов для поставки Украине необходимого вооружения», — цитирует его ТАСС.

По его словам, США и партнёры наращивают свою военно-промышленную базу, а также лишают Россию доступа к важнейшим ресурсам.

Ранее портал Newsbreak сообщил, что госсекретарь США потребовал от Греции поставить вооружение Украине.