Newsbreak: Блинкен потребовал от Греции поставить вооружение Украине
- РИА Новости
Автор материала подчёркивает, что греческие власти уже отдали всё вооружение украинской армии, тем самым разрушив собственную национальную оборону.
«Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Владимиру Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать ещё и F-16?» — говорится в статье.
Также отмечается, что если Греция поддастся на шантаж Блинкена, то таким образом будет нанесён «невообразимый ущерб национальным интересам».
Ранее греческая газета Ekathimerini сообщила, что США намерены закупить у Греции 75 тыс. снарядов для Украины.