Соединённые Штаты обсуждают возможность закупки у Греции 75 тыс. снарядов на $47 млн для отправки Вооружённым силам Украины.

Об этом информирует греческая газета Ekathimerini.

«США обсуждают с Грецией продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Вооружённых сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вашингтон намерен приобрести у ВС Греции 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. — калибра 155 мм и 5 тыс. более крупных снарядов.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

В свою очередь, издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.