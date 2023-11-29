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Ekathimerini: США намерены закупить у Греции 75 тысяч снарядов для Украины

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Соединённые Штаты обсуждают возможность закупки у Греции 75 тыс. снарядов на $47 млн для отправки Вооружённым силам Украины.
Ekathimerini: США намерены закупить у Греции 75 тысяч снарядов для Украины
  • AP

Об этом информирует греческая газета Ekathimerini.

«США обсуждают с Грецией продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Вооружённых сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов», — говорится в публикации. 

Отмечается, что Вашингтон намерен приобрести у ВС Греции 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. — калибра 155 мм и 5 тыс. более крупных снарядов.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

В свою очередь, издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.

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