Ekathimerini: США намерены закупить у Греции 75 тысяч снарядов для Украины
- AP
Об этом информирует греческая газета Ekathimerini.
«США обсуждают с Грецией продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Вооружённых сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов», — говорится в публикации.
Отмечается, что Вашингтон намерен приобрести у ВС Греции 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. — калибра 155 мм и 5 тыс. более крупных снарядов.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.
В свою очередь, издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.