Генштаб России: около 100 тысяч военных ВСУ прошли обучение в США и Европе

Около 100 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины прошли обучение в Соединённых Штатах и странах Европы, заявил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Об этом Герасимов рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.

«Около 100 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе», — заявил он.

По словам Герасимова, Великобритания и Франция поставили Украине более 200 ракет Storm Shadow и SCALP.

Кроме того, США поставили Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Ранее глава Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тыс. украинских военных.