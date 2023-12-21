Генштаб России: около 100 тысяч военных ВСУ прошли обучение в США и Европе
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Об этом Герасимов рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.
«Около 100 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе», — заявил он.
По словам Герасимова, Великобритания и Франция поставили Украине более 200 ракет Storm Shadow и SCALP.
Кроме того, США поставили Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Ранее глава Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тыс. украинских военных.