«Зона глобальной политической эскалации»: почему в России раскритиковали претензии США на расширение границ в Арктике

Соединённые Штаты действуют «в грязную» без какой-либо правовой основы, пытаясь расширить свои границы в Арктике, а значит, международное сообщество может не признавать легитимность этого процесса, заявили в Совфеде РФ. США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая регулирует этот механизм. Ранее в Госдепе США заявили о расширении шельфа в Арктике. Это решение Вашингтона, принятое в одностороннем порядке, в Госдуме РФ назвали недопустимым и провоцирующим усиление напряжённости в регионе — необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий США, как в своё время это сделала Россия.

Соединённые Штаты пытаются расширить свои границы в Артике без легитимных оснований, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.

«Сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

По его словам, несмотря на то, что «такая опция», как усиление притязаний на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане, действительно предусмотрена в международном праве, «американцы сделали это с международно-правовой точки зрения, что называется, «в грязную».

Косачёв пояснил, что расширение границ в Арктике возможно, если «государство докажет, что имеет место подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий». И другие страны, например, Россия, Канада и Дания, «годами ожидают рассмотрения своих претензий» на арктический шельф Комиссией ООН по границам континентального шельфа, добавил он.

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«Мандат Комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (пункт 8 статьи 76). Россия, как ответственный участник Конвенции, полностью следует её положениям, которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в Комиссию. Кстати, последний раз Россия получила от Комиссии положительные рекомендации на увеличение своего шельфа в Арктике в феврале 2023 года. Эта работа продолжается и сейчас», — отметил вице-спикер.

Однако США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву «и в каком-то смысле являются изгоем среди всех морских держав — участников Конвенции», но ссылаются именно на неё, подчеркнул Косачёв.

«Другими словами, когда американцам невыгодно, они не подчиняются её нормам, а когда выгодно — применяют в качестве обычного международного права. Но на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике. Теперь США имеют территориальный спор с Канадой и Японией по поводу делимитации шельфа», — отметил он.

Ранее американские власти опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения Госдепа, определённые США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.

«Зона расширенного континентального шельфа США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии. В будущем в этих районах Соединённым Штатам и их соседям потребуется установить морские границы. В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа со своими соседями, в том числе с Кубой, Мексикой и Россией», — говорится в пояснениях на сайте Госдепа.

Американские военные в Арктике

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В пресс-релизе ведомства отмечается, что территория расширенного континентального шельфа США составляет «порядка миллиона квадратных километров» и расположена в семи регионах.

«В этой морской зоне сосредоточено множество ресурсов (например, кораллы, крабы) и жизненно важных мест обитания морских организмов. Госдепартамент возглавил работу по расширению континентального шельфа силами Целевой группы расширенного континентального шельфа США — межведомственного органа правительства США, состоящего из 14 ведомств», — говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается также, что Соединённые Штаты «определяют границы» своего расширенного континентального шельфа в соответствии «с международным обычным правом, как это отражено в соответствующих положениях Конвенции ООН по морскому праву 1982 года» и Научно-техническом руководстве Комиссии по границам континентального шельфа.

В одностороннем порядке

Решение Вашингтона расширить свои границы в Арктике, принятое в одностороннем порядке, может привести к усилению напряжённости в регионе, заявил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов. По его словам, в первую очередь необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий США, как в своё время это сделала Россия.

«Тогда под воду спускался научный аппарат, проводились исследования недр. Была собрана большая доказательная база. И наша (России. — RT) заявка на шельф рассматривалась подкомиссией ООН», — отметил он в интервью РИА Новости, добавив также, что Соединённые Штаты не ратифицировали конвенцию по морскому праву.

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Напомним, тщетные попытки по ратификации этой конвенции 1982 года предпринимала ещё в 2012-м администрация Барака Обамы. Однако этому воспрепятствовали республиканцы в сенате, заявив, что документ якобы ущемляет национальный суверенитет Соединённых Штатов.

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, не оглядываясь на отсутствие ратификации конвенции 1982 года, американские власти решили расширить «зону глобально-политической эскалации» в Арктике.

«Негативная реакция в России на односторонние шаги США более чем обоснована. РФ ведёт процесс по отстаиванию своих интересов в Арктике как минимум с начала 2000-х годов. И это связано с политикой укрепления рубежей РФ. США решили всё в одностороннем порядке, прибегая к нератифицированному ими международному документу только в той части, где им это выгодно», — сказал в комментарии RT Семибратов.

По его словам, Соединённые Штаты даже не намерены доказывать право на расширение своих границ в Арктике, как это делала Россия.

«Они хотят увеличить свои территории лишь фактом своего заявления об этом. Но получится в итоге это у них это или нет, зависит от реакции мирового сообщества. Однако стоит помнить, что в Арктике большая часть стран — это американские союзники. То есть очень велика вероятность того, что они просто проглотят данный факт, и американцам действительно удастся расширить континентальный шельф в Северном Ледовитом океане», — отметил Семибратов.

Белый дом

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Расширение границ в Арктике нужно Вашингтону, поскольку арктический регион богат природными ископаемыми и имеет большое стратегическое значение, считает аналитик.

«Сырая нефть, руды металлов и другие природные ресурсы — вот то, за чем охотятся США, расширяя свой шельф в Арктике. Более того, рано или поздно американцы могут подойти к вопросу «международного статуса» Северного морского пути, а в перспективе и попытаться предъявить претензии на те природные ресурсы, которые находятся в российских территориальных водах», — заявил Семибратов.

Разведка боем

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Вашингтон считает, что в Арктике может возникнуть серьёзная конфронтация между Соединёнными Штатами и Россией по целому ряду и других причин. Первой аналитик назвал фактор того, что в процессе глобального потепления через Арктику может проходить «крайне важный экономический путь» из Азии в Европу.

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«Своего рода альтернатива южному пути через Тихий, Индийский океаны и Красное море, в котором сейчас далеко не всё спокойно из-за обострения палестино-израильского конфликта. В контексте этого американцы именно сейчас озаботились своими границами в Арктике из-за нестабильности на Ближнем Востоке», — сказал Васильев в разговоре с RT.

По его словам, со временем может возникнуть и военно-техническое соперничество в регионе, однако уже сейчас Россия по этому треку имеет «мощные позиции».

«В частности, речь идёт о флоте российских ледоколов, которых практически нет у США, и это значительное преимущество РФ. Особенно учитывая, что Арктика становится важной зоной столкновения интересов Вашингтона и Москвы», — сказал Васильев.

Однако, как подчеркнул аналитик, важно понимать, что после вступления Финляндии в НАТО и возможного присоединения Швеции к блоку, США более активно будут использовать эти скандинавские страны для противодействия России в Арктике.

Подводная лодка ВМС США

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«Тут же будет актуальна и проблема размещения американских военных на базах в Финляндии, а, возможно, потом и в Швеции. Это уже форма борьбы РФ и США за арктический регион. Американцы будут продвигать свои интересы или интересы коллективного Запада, опираясь на силу, а не на международные соглашения. И расширение американских границ — это своего рода пристрелка и разведка боем», — заключил Васильев.