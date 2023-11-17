«В фарватере с истеблишментом»: зачем новый глава британского МИД Кэмерон поехал с первым зарубежным визитом на Украину

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Киев в ходе своей первой зарубежной поездки на этой должности. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками Кэмерон заявил, что поддержка Украины в её борьбе с Россией имеет жизненно важное значение для Лондона. По словам британского министра, королевство и его партнёры будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Как полагают эксперты, визит Кэмерона в Киев свидетельствует, что для Лондона украинский вопрос остаётся приоритетным внешнеполитическим направлением, а новый глава британского МИД, скорее всего, рассчитывает вернуться в кресло премьера.

Новый глава британского МИД Дэвид Кэмерон посетил Киев в ходе своей первой зарубежной поездки. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками политик заявил, что поддержка Киева имеет жизненно важное значение для Лондона.

«Как министр иностранных дел (Великобритании. — RT) считаю поддержку Украины перед лицом путинской агрессии жизненно важной. Поэтому я рад, что мой первый визит в новой должности проходит в этой стране», — заявил Кэмерон.

По его словам, в ходе «первых разговоров в новой должности» с Зеленским он «ясно дал понять», что Великобритания и её партнёры будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется для достижения победы».

Также по теме «Будут безжалостно уничтожаться»: почему в Британии заговорили об отправке военных инструкторов на Украину Великобритания во время конфликта не станет направлять военных инструкторов на Украину для обучения ВСУ, однако не исключает этого в...

«Великобритания является вторым по величине донором военной помощи Украине, выделив ей на сегодняшний день £4,6 млрд, а совсем недавно объявив о выделении £100 млн, которые помогут Вооружённым силам Украины разминировать минные поля, обслуживать технику и укреплять оборонительные сооружения для защиты важнейших объектов национальной инфраструктуры», — отмечается в сообщении на сайте британского правительства, посвящённом визиту Кэмерона в Киев.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стороны «полны решимости работать вместе». Лондон по-прежнему твёрдо намерен обеспечивать Киев оружием, расширять совместное производство и «избавлять Чёрное море от российских угроз», указал украинский министр.

Со своей стороны, Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Кэмероном ситуацию в зоне украинского конфликта, а также дальнейшую военную помощь Киеву со стороны Лондона. Зеленский также обратил внимание на то, что первую рабочую поездку на новой должности Дэвид Камерон совершил на Украину.

Как сообщается на сайте украинского правительства, после визита в Киев Кэмерон посетил и Одессу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

© Thomas Peter/Pool Photo via AP

«Слишком много вложила»

С точки зрения экспертов, выбранное Кэмероном направление для первого зарубежного визита на новом посту свидетельствует, что для Великобритании украинский вопрос остаётся приоритетным внешнеполитическим вектором.

«Великобритания не откажется от поддержки Украины, поскольку слишком много в неё вложила. И Кэмерон здесь идёт в фарватере со всем британским истеблишментом, развивая украинскую повестку и работая на сдерживание России», — заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT.

Как заметила в комментарии RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, сам Кэмерон ещё до возвращения в большую политику занимал «проукраинские и антироссийские позиции».

Также по теме «Отменить Зеленского»: почему на Западе отмечают снижение боевого духа украинцев На Украине усиливаются пессимистические настроения в отношении победы в военном противостоянии с ВС РФ, пишет The New York Times,...

«Лондон же в последние годы очень активно вёл переговоры с украинской стороной по поводу военной базы в Николаеве, были выделены средства на модернизацию флота. Нынешний кризис позволил военному ведомству королевства перетянуть на свою сторону парламентариев, чтобы получить дополнительное финансирование под проекты, которые ранее очень долго согласовывались», — говорит Ерёмина.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин в комментарии RT не исключил, что визит Кэмерона в Киев также может говорить о его политических амбициях и желании вновь занять кресло премьера, ведь действующий глава британского кабмина «не пользуется большой популярностью».

«Вполне возможно, что именно для этого Кэмерона вернули в большую политику и что это некий кадровый план. Впрочем, он раньше был не особо популярен, его фигура была, скорее, компромиссной. Тем не менее у Кэмерона опыта побольше, чем у Риши Сунака, который выглядит на его фоне довольно серо. Поэтому нельзя исключать, что в дальнейшем именно Кэмерон возглавит правительство», — предположил аналитик.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Gettyimages.ru

«Будет следовать генеральной линии»

Напомним, Дэвид Кэмерон стал главой МИД Великобритании 13 ноября, после того как его кандидатуру, предложенную премьер-министром Риши Сунаком, одобрил король Карл III.

После своего назначения Кэмерон опубликовал в соцсети X заявление, в котором отметил, что Великобритания сталкивается с рядом «серьёзных проблем» в международной сфере, включая конфликт на Украине.

Также по теме «Нестандартный ход»: как назначение Кэмерона на пост главы МИД Великобритании повлияет на курс Лондона Экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон возглавил Министерство иностранных дел королевства. В то же время глава МИД страны...

«Редко когда этой стране было так важно стоять плечом к плечу со своими союзниками, укреплять свои партнёрские отношения и гарантировать, что наш голос услышан, как сейчас, когда происходят значительные глобальные изменения», — написал Кэмерон.

По его словам, несмотря на то что последние семь лет он «отсутствовал на переднем крае политики», он всё же надеется, что его 11-летний опыт в качестве лидера консерваторов и шестилетний опыт работы на посту премьер-министра (Дэвид Кэмерон занимал этот пост в 2010—2016 годах. — RT) поможет Сунаку «в решении этих чрезвычайно важных задач». Кэмерон подчеркнул, что хочет оказать помощь действующему премьеру в обеспечении безопасности и процветания, необходимых королевству.

Новый глава британского МИД будет следовать генеральной линии Соединённого Королевства в отношении ситуации на Украине, а также России, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. При этом, по его словам, Кэмерон обладает огромным опытом и может эффективно вести международные дела.

«Но есть определённый курс и правила правительства в этой области, и он будет следовать генеральной линии, которая коллективно утверждается в правительстве. Это, конечно, полностью относится к нашей стране, к украинскому кризису», — пояснил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Форин Офис

globallookpress.com

© Tejas Sandhu/Keystone Press Agency

Неэффективная стратегия

Эксперты, в свою очередь, напоминают, что действующий глава британского правительства, как и его предшественники на этой должности, Лиз Трасс и Борис Джонсон, пытается сделать себе имя на украинском вопросе, однако эта стратегия не привела к ощутимым результатам.

«Трасс и Джонсона уже нет у власти, а рейтинг Сунака снижается. И Кэмерон, желая привлечь к себе внимание не только со стороны британцев, но и зарубежных коллег, может промахнуться, поскольку стратегия фиксации на украинском вопросе уже зарекомендовала себя как малоэффективная. Она приводит в конечном итоге в ловушку. Британские госдеятели, пытаясь компенсировать во внешней политике недостатки внутренней и поднять свои рейтинги, завоевать лояльность граждан, обещая обеспечить их безопасность, получают лишь утрату доверия, поскольку на фоне ярких заявлений и призывов граждане видят лишь подорожавшие продукты в магазинах. В результате поддержка политиков падает», — отметила Ерёмина.

Также по теме «Отменить Зеленского»: почему на Западе отмечают снижение боевого духа украинцев На Украине усиливаются пессимистические настроения в отношении победы в военном противостоянии с ВС РФ, пишет The New York Times,...

Как считает Камкин, в целом поддержка британскими властями киевского режима «ничем хорошим для них не обернётся». Что же касается Кэмерона как нового главы британского МИД, то, по мнению аналитика, этот пост достался бывшему премьеру, поскольку «выбирать было больше не из кого».

«Он не самая подходящая кандидатура, но нужной консерваторам альтернативы всё равно нет», — добавил Камкин.

Схожей точки зрения придерживается и Константин Блохин.

«На фоне остального британского политического истеблишмента Кэмерон выглядит не так уж и плохо. Однако что его ждёт после парламентских выборов в Великобритании в 2024 году, сказать пока сложно: здесь нужно учитывать слишком много факторов, включая рейтинги консерваторов», — заключил эксперт.