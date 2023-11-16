Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл на Украину с официальным визитом

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл на Украину с официальным визитом, сообщил Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Первый рабочий визит на новой должности Дэвид Камерон... совершил на Украину», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта, а также дальнейшую военную помощь Киеву со стороны Лондона.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Дэвид Кэмерон будет следовать генеральной линии Соединённого Королевства в отношении России и ситуации на Украине.