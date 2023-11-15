Посол России: Кэмерон будет следовать генлинии Британии в отношении Москвы

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон будет следовать генеральной линии Соединённого Королевства в отношении России и ситуации на Украине, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Кэмерон обладает огромным опытом и может эффективно вести международные дела.

«Но есть определённый курс и правила правительства в этой области, и он будет следовать генеральной линии, которая коллективно утверждается в правительстве. Это, конечно, полностью относится к нашей стране, к украинскому кризису», — цитирует Келина РИА Новости.

По словам дипломата, высказывания Кэмерона с 2014 года не носили дружественного характера в отношении России.

Ранее телеканал Sky News проинформировал об увольнении премьер-министром Великобритании Риши Сунаком главы МВД Соединённого Королевства Суэллы Браверман в связи с её статьёй, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга.

Впоследствии канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Соединённого Королевства.

Кэмерон в своём первом заявлении на новом посту назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими международными вызовами.