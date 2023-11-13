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Кэмерон назвал устрашающими вызовами конфликты на Украине и Ближнем Востоке

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Новый глава британского МИД Дэвид Кэмерон в своём первом заявлении на новом посту назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими международными вызовами.
Кэмерон назвал устрашающими вызовами конфликты на Украине и Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

«Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных перемен для страны... важно поддержать наших союзников, укрепить наше партнёрство и сделать так, чтобы наш голос был услышан», — написал он в соцсети X.

Кэмерон отметил, что не был на передовой линии в политике на протяжении последних семи лет, и выразил надежду, что его опыт поможет оказать поддержку премьер-министру Великобритании Риши Сунаку в решении этих проблем.

Ранее телеканал Sky News проинформировал об увольнении премьер-министром Великобритании Риши Сунаком главы МВД Соединённого Королевства Суэллы Браверман в связи с её статьёй, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга. 

Впоследствии канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Соединённого Королевства.

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