Кэмерон назвал устрашающими вызовами конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Новый глава британского МИД Дэвид Кэмерон в своём первом заявлении на новом посту назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими международными вызовами.

«Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных перемен для страны... важно поддержать наших союзников, укрепить наше партнёрство и сделать так, чтобы наш голос был услышан», — написал он в соцсети X.

Кэмерон отметил, что не был на передовой линии в политике на протяжении последних семи лет, и выразил надежду, что его опыт поможет оказать поддержку премьер-министру Великобритании Риши Сунаку в решении этих проблем.

Ранее телеканал Sky News проинформировал об увольнении премьер-министром Великобритании Риши Сунаком главы МВД Соединённого Королевства Суэллы Браверман в связи с её статьёй, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга.

Впоследствии канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Соединённого Королевства.