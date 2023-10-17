«Широкий интеграционный контур»: какие вопросы Владимир Путин обсудит в ходе визита в Китай

Президент России Владимир Путин 17 октября примет участие в работе форума «Один пояс — один путь» в Китае. По словам главы государства, одной из тем повестки станет сопряжение российской интеграционной инициативы «Большое евразийское партнёрство» с китайской «Один пояс — один путь». Кроме того, в Пекине состоятся двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам аналитиков, стороны, помимо обсуждения сотрудничества двух стран, могут также сверить позиции по международным проблемам, в том числе по украинскому конфликту.

Президент России Владимир Путин примет участие в работе форума «Один пояс — один путь» (ОПОП), который пройдёт в Пекине с 17 по 18 октября.

В интервью Медиакорпорации Китая глава государства рассказал о позитивных ожиданиях от предстоящего визита в КНР.

«Может быть, пока рано об этом говорить, но я уверен, что будут подписываться контракты, установятся новые контакты между участниками экономической деятельности, встретятся руководители правительств и главы различных министерств и ведомств, которые работают напрямую», — отметил Владимир Путин.

По его словам, перед форумом в КНР правительство РФ подготовило предложения «по различным направлениям».

«Все наши предложения убористым шрифтом изложены на нескольких листах подряд, и каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а может быть, десятилетие вперёд. Поэтому у меня ожидания самые хорошие, в том числе и от контактов со своими коллегами», — заявил президент.

О темах, которые будут затронуты на форуме в Китае, Владимир Путин также рассказал 13 октября на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке.

16 октября 2023 года. Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню

РИА Новости

© Сергей Бобылев

«Основная тема — сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи «Один пояс — один путь». Большое мероприятие. За последние годы — десять лет развивается этот процесс, идёт очень активно и успешно», — заявил российский лидер.

При этом Владимир Путин добавил, что РФ заинтересована во взаимодействии российской инициативы «Большое евразийское партнёрство» (БЕП) и китайской «Один пояс — один путь».

«Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы, развивая нашу инициативу Большого евразийского партнёрства, Евразийского союза, всё это вместе с нашими китайскими друзьями увязывали в одно целое для достижения общих целей развития. У нас это получается. У нас здесь никаких противоречий нет, наоборот, даже есть синергия определённая. Вот это будет главным, что мы будем обсуждать, различные аспекты совместной работы по этим направлениям: «Один пояс — один путь», Евразийский экономический союз и создание Большого евразийского партнёрства», — заявил глава российского государства.

На пути к «Большой Евразии»

Напомним, с инициативой «Один пояс — один путь» Китай выступил в 2013 году. Её целью является активизация международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с использованием китайского и зарубежного капиталов. Нынешний форум ОПОП в Пекине станет третьим по счёту.

В свою очередь, концепцию Большого евразийского партнёрства в 2015 году предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Инициатива направлена на «формирование широкого интеграционного контура на Евразийском континенте», говорится на сайте МИД РФ.

Символика инициативы «Один пояс — один путь»

AP

Москва считает, что сопряжение российской и китайской инициатив позволит «создать необходимые предпосылки для превращения Евразии в «единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания».

Руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев полагает, что взаимодействие БЕП и ОПОП положительно скажется на сотрудничестве евразийских стран.

«Мы уже около десяти лет сотрудничаем с КНР по этим вопросам. В 2015 году мы подписали совместное заявление о сопряжении наших интеграционных процессов. Считается, что в дальнейшем это может привести к большой интеграции, к Большой Евразии. Это позволит сделать фактически весь континент если не свободным рынком, то, по крайней мере, рынком, доступным для всех участников, согласившихся войти в такое соглашение», — отметил специалист в беседе с RT.

О перспективах партнёрства Москвы и Пекина в этой области в комментарии RT рассказал и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Россия развивает с Китаем сотрудничество по вопросу инициативы «Один пояс — один путь» не как индивидуальная сторона, а в составе Евразийского экономического союза. Между ЕАЭС и КНР заключено соглашение о сотрудничестве рамочного характера. Перспективы здесь довольно велики, потому что Пекин обладает большим инвестиционным потенциалом и инвестирует по линии ОПОП довольно значительные средства в ряде стран. Однако для РФ отдача от сопряжения с ОПОП пока что невелика. Возможно, в ходе визита в КНР будут обсуждаться эти вопросы», — отметил аналитик.

«Перспективы очень хорошие»

Владимир Путин во время визита в Китай также проведёт двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В начале — переговоры в расширенном составе, делегационные переговоры так называемые. В составе нашей делегации — руководители основных направлений сотрудничества с Китаем, два вице-премьера, соответствующие министры и также целая группа крупных российских бизнесменов. После этого заседания в расширенном составе состоятся переговоры в узком составе в формате рабочего завтрака», — рассказал Ушаков.

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О том, что в Пекине российская делегация планирует обсудить с китайскими коллегами «большой комплекс двусторонних отношений», в интервью Медиакорпорации Китая рассказал и Владимир Путин. Он отметил положительную динамику в торговле между двумя странами.

«В этом году... мы почти наверняка уже, я так надеюсь, выйдем на $200 млрд оборота. У нас одно из основных направлений — это финансовые отношения, дальнейшее стимулирование расчётов в национальных валютах. Объём растёт быстрыми темпами, есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях», — сказал президент РФ.

Глава государства добавил, что перспективы дальнейшего роста есть также в сфере энергетики, в частности, стороны намерены рассмотреть «новые маршруты» доставки энергоресурсов.

«Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается ещё один маршрут — «Сила Сибири — 2», через Монголию. Увеличивается количество поставляемого угля, электроэнергии, мы продолжаем строить атомные блоки. И не только строить блоки на двух станциях, но и прорабатываем вопрос реактора на быстрых нейтронах, что позволит совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере», — отметил Путин.

Газопровод «Сила Сибири»

© РИА Новости / Павел Львов

Возможности для развития партнёрства есть и в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике и сельском хозяйстве, заявил президент России.

Эксперты отмечают, что экономическое сотрудничество РФ и КНР сейчас находится на подъёме.

«У нас довольно много достижений в этой области. $200 млрд товарооборота — это серьёзный показатель. Всё идёт к тому, что в этом году мы достигнем этого рубежа. Причём торговля развивается в разных направлениях. Конечно, значительная часть российского экспорта — это по-прежнему энергоносители. Но мы поставляем уже и сельскохозяйственную продукцию, удобрения, пищевые продукты. Растёт экспорт китайских товаров к нам. Поэтому здесь перспективы очень хорошие», — заявил Александр Лукин.

«Фундаментальный фактор»

В разговоре с китайским журналистом Владимир Путин положительно оценил динамику сотрудничества РФ и КНР. По его словам, оно развивается в интересах народов двух стран на протяжении последних десятилетий и это развитие не связано с сиюминутной мировой конъюнктурой.

«На каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает. Добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам ещё из прежних времён», — подчеркнул президент.

Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Владимир Путин также назвал российско-китайские отношения «фундаментальным фактором» для обеспечения стабильности в мире.

Как отмечают аналитики, позиции России и Китая совпадают по многим ключевых международным проблемам.

«Россия и Китай взаимодействуют по большинству международных проблем, выступают солидарно. Собственно, нынешний кризис на Ближнем Востоке также показал близость российской и китайской позиций. Мы взаимодействуем и по другим темам: вопросам глобального управления, климату, киберпространству, безопасности в космосе. Всё это сферы для нашего взаимодействия с Китаем», — сказал в разговоре с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Стоит отметить, что у РФ и КНР есть немало общего и в оценке украинского кризиса. В частности, в интервью Медиакорпорации Китая президент России положительно отозвался о китайском мирном плане по Украине.

«Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договорённостей. Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры», — заявил Владимир Путин.

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Аналитики не исключают, что эта тема также будет обсуждаться в ходе визита российского лидера в Китай.

«Украинская тема затрагивалась при всех последних российско-китайских контактах. Позитивную оценку китайской позиции по этому вопросу Россия давала неоднократно», — сказал Василий Кашин.

В свою очередь, Сергей Санакоев полагает, что партнёрство РФ и КНР находится сегодня на столь высоком уровне, что спектр тем, которые стороны могут затронуть на встрече, фактически не ограничен.

«Безусловно, тема Украины будет поднята, стороны сверят свои позиции. У Москвы и Пекина нет сейчас каких-то тем, которых они не хотели бы касаться. Мы готовы обсуждать все вопросы. Как часто повторяют главы России и Китая, наша дружба не имеет никаких границ», — заключил аналитик.