Путин в Китае примет участие в форуме и проведёт переговоры с Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин 16 октября отправится в Китай, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, поездка Путина в Китай предстоит уже в ближайшие часы.

«Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума «Один пояс — один путь» состоятся переговоры нашего президента с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — сказал Ушаков, добавив, что переговоры запланированы на 18 октября.

Ушаков добавил, что состоятся полномасштабные российско-китайские переговоры как в расширенном формате, так и в узком составе в формате рабочего завтрака.

Он также не исключил, что лидеры двух стран пообщаются тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава.

Также помощник президента рассказал, что по итогам мероприятий в Пекине Путин по традиции пообщается с сотрудниками российских СМИ.

Ранее российский лидер заявил, что страны ЕАЭС получили в рамках инициативы «Один пояс — один путь» $24 млрд инвестиций.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как способ равноправного и взаимовыгодного продвижения сотрудничества в Евразии.