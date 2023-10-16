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Лавров: Россия работает с КНР для продвижения сотрудничества в Евразии

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Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как способ равноправного и взаимовыгодного продвижения сотрудничества в Евразии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия работает с КНР для продвижения сотрудничества в Евразии
  • РИА Новости

«Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всём Евразийском континенте», —  приводит ТАСС его слова на переговорах с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И.

Лавров добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы третий международный форум «Пояса и пути» был успешным».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны ЕАЭС получили в рамках инициативы «Один пояс — один путь» $24 млрд инвестиций.

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