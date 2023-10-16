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Путин: в ЕАЭС получили $24 млрд инвестиций в рамках проекта «Один пояс — один путь»

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Страны ЕАЭС получили в рамках инициативы «Один пояс — один путь» $24 млрд инвестиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: в ЕАЭС получили $24 млрд инвестиций в рамках проекта «Один пояс — один путь»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я уже сказал, что страны ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза, в ходе совместной работы в рамках инициативы «Один пояс — один путь» уже обеспечили $24 млрд инвестиций», — отметил он в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин подчеркнул, что объём инвестиций растёт, увеличивается и количество взаимовыгодных проектов.

Ранее российский лидер заявил, что мир постепенно избавляется от диктатуры финансово-экономической модели, которая загоняет целые регионы в долги и превращает страны в экономические колонии, лишая их ресурсов для развития.

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