«Решимость в защите своих интересов»: как Венгрия стремится наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Россией

Надёжное партнёрство с Москвой отвечает национальным интересам Будапешта, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью RT на полях Российской энергетической недели. По его словам, без энергоносителей из РФ власти Венгрии не могли бы гарантировать стабильное энергоснабжение страны. Сийярто отметил, что Будапешт продолжает контактировать с Москвой, чтобы двустороннее сотрудничество «шло без перебоев» в соответствии с существующими контрактами. Как отметил министр, сотрудничество с Россией в стратегических сферах имеет большое значение для Венгрии. По мнению экспертов, несмотря на давление Брюсселя, венгерские власти ведут суверенный курс, наращивая связи с Москвой.

Надёжное партнёрство с Москвой отвечает национальным интересам Будапешта, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью RT на полях Российской энергетической недели.

«Наша внешнеполитическая стратегия всегда ставит национальные интересы на первое место. А в наших национальных интересах, определённо, — надёжное, построенное на принципах взаимоуважения сотрудничество с Российской Федерацией. Без российских энергоносителей мы не могли бы гарантировать стабильное энергоснабжение нашей страны», — отметил Сийярто.

По его словам, для Будапешта энергоснабжение — это не политический или идеологический вопрос, но «предмет физически осязаемый».

«Мы продолжаем контактировать с российским руководством, чтобы наше сотрудничество шло без перебоев в соответствии с существующими контрактами», — заявил венгерский министр.

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Кроме того, Сийярто отметил, что у Венгрии с Россией «совершенно честное сотрудничество» в сфере мирного атома.

Напомним, «Росатом» оказывает помощь Венгрии в строительстве на её территории атомной электростанции «Пакш-2». 21 августа пресс-служба российской госкорпорации сообщила, что её сотрудники приступили к основному этапу сооружения этой АЭС — строительству двух новых энергоблоков. Как подчеркнули в «Росатоме», в результате реализации проекта АЭС «Пакш-2» экономика Венгрии получит «надёжный источник электрогенерации», а российская промышленность — большое количество заказов для производства оборудования.

Вместе с тем из-за сотрудничества с Россией Венгрия «постоянно сталкивается с давлением» Брюсселя, подчеркнул Сийярто.

«Всякий раз при рассмотрении или подготовке пакета (европейских. — RT) санкций атомная энергетика — это «хороший кандидат» на то, чтобы оказаться в этом пакете. Но мы очень чётко дали понять, что не будем готовы согласиться с каким-либо пакетом санкций, охватывающим атомный сектор. И дело здесь совершенно не в России. Дело в нас. Введение санкций в отношении атомного сектора в корне противоречило бы нашим национальным интересам», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто считает, что в целом санкционная политика ЕС против России «потерпела провал».

«Вместо того чтобы вводить санкции и поставлять оружие (на Украину. — RT), нам (Западу. — RT) следует начать обсуждение о мире», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Он также отметил, что у самой Венгрии «очень чёткая позиция» относительно поставок вооружений киевскому режиму.

«Чем больше оружия поступает на данный военный конфликт, тем дольше это продлится... Поэтому мы приняли решение не поставлять никакого оружия. Мы направляем гуманитарную помощь, и было бы хорошо, если бы наши западные союзники не поставляли больше оружия, а несли нашему региону мир», — сказал Сийярто.

Поставки оружия на Украину

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Он также отметил, что точка зрения Будапешта по этому вопросу схожа с позицией главы словацкой партии «Направление — социальная демократия» Роберта Фицо, политическая сила которого одержала победу на досрочных парламентских выборах в стране, получив 22,94% голосов.

«Фицо делал заявления, которые внушают нам мысль о том, что он очень близок к нашей позиции», — заявил глава МИД Венгрии.

«Вопрос физической реальности»

Напомним, 12 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для участия в Российской энергетической неделе. 13 октября он встретился с рядом министров российского правительства.

После переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который, как и глава венгерского МИД, является сопредседателем двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, Сийярто заявил о большом значении для Венгрии партнёрства с Россией в стратегических сферах. По словам венгерского министра, Будапешт стремится развивать сотрудничество с Москвой на основе взаимного уважения, отстаивая национальные интересы «даже в нынешних геополитических условиях». В частности, Венгрия намерена поддерживать дальнейшее продвижение венгерских сельскохозяйственных и пищевых компаний на российский рынок, а также поощрять развитие сотрудничества в области здравоохранения.

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Позднее состоялись переговоры Сийярто с вице-премьерами РФ Денисом Мантуровым, возглавляющим Минпромторг, и Александром Новаком, курирующим в правительстве сферу энергетики. Как заявил журналистам Мантуров, на встрече «обсуждались экономические вопросы двустороннего сотрудничества».

В свою очередь, комментируя переговоры с российской стороной, Сийярто уточнил, что речь шла о партнёрстве двух стран в энергетической области. В этом контексте глава МИД Венгрии сообщил, что все российские компании, с которыми Будапешт заключил контракты, выполняют свои обязательства.

«На данный момент мы получили все предусмотренные в этом году контрактами объёмы природного газа, нефти и ядерного топлива», — цитирует его ТАСС.

По словам Петера Сийярто, благодаря поставкам из России газохранилища в Венгрии заполнены сейчас на уровне 62% годового потребления, что значительно выше, чем в среднем в ЕС.

Напомним, Венгрия по-прежнему получает основную часть газа и нефти из России. При этом руководство ЕС требует от венгерских властей покупать у РФ как можно меньше энергоресурсов. 4 октября, выступая на пресс-конференции, глава венгерского МИД сообщил, что из-за этого Венгрия находится «под постоянным давлением со стороны Брюсселя», который, впрочем, не оказывает финансовой поддержки, чтобы Будапешт мог «осуществлять закупки из других источников». При этом Сийярто подчеркнул, что руководство Евросоюза не имеет права диктовать членам ЕС, как они должны выстраивать свою энергетическую политику, поскольку это «не политический вопрос, а вопрос физической реальности».

«Хватает политической воли»

Как отметил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин, несмотря на давление Брюсселя, венгерские власти ведут суверенный курс, наращивая связи с Москвой.

«Будапешт следует интересам собственного населения. Сотрудничество с РФ крайне выгодно для венгерской экономики, а значит, и для самих венгров. Несмотря на членство в ЕС, у Венгрии хватает политической воли не идти на поводу у либерального европейского истеблишмента», — заявил Камкин в беседе с RT.

Здание Еврокомиссии

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По его словам, это обусловлено прежде всего усилиями команды Сийярто, с одной стороны, а с другой — единым политическим консенсусом в венгерском обществе.

«Власти страны не идут против мнения граждан, и этим обеспечивается высокий уровень политической стабильности. Обратный пример — это Словакия, где прозападная либеральная политика последних лет расколола общество. И сейчас глава партии, выигравшей парламентские выборы в Словакии, выступающий за нормализацию отношений с Россией, может попытаться принять эстафету у Венгрии, которая наращивает контакты с РФ. Такая тенденция наблюдается и в других странах ЕС. Но пока брюссельский диктат всё ещё силён», — сказал Камкин.

Схожей позиции придерживается и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, в Брюсселе пока ещё не оставили планы «полностью разорвать экономические связи» Венгрии и некоторых других стран ЕС с Россией.

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«Евросоюз пытается препятствовать этим контактам. Но Венгрия показывает удивительную устойчивость, решимость в защите своих интересов, причём гораздо большую, чем то, что могут себе позволить более крупные страны ЕС. Будапешт использует все возможности по сохранению прагматичных отношений с Москвой. И такая альтернативная точка зрения в западном сообществе становится всё более привлекательной. Мы видим, что и в соседней Словакии победили силы, которые также настроены на более прагматичный подход в отношении РФ и заняли негативную позицию по поставкам оружия Украине», — отметил эксперт в комментарии RT.

Подобные силы есть почти в любой европейской стране и, по всей видимости, в ближайшее время они «усилят свою привлекательность для электората», полагает Неменский.

«Этот тренд на сближение с Россией в странах ЕС будет постепенно укрепляться. Если сейчас мы видим решимость Венгрии не идти на поводу идеологических призывов западных союзников, не приносить свои интересы в жертву логике противостояния с РФ, то со временем такие настроения будут проявляться всё ярче и в других странах Европы. Ведь во многих государствах ЕС уже сейчас осознают, что сотрудничество с Россией выгоднее, чем следование антироссийскому курсу Брюсселя», — заключил аналитик.