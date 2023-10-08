«Влиять на восприятие»: как Запад намерен менять курс освещения украинского конфликта

Западные чиновники призывают журналистов не сосредотачиваться на происходящем на поле боя в ходе украинского конфликта, а обратить внимание на «более полную картину» боевых действий, пишет газета The Washington Post. После звучавших всё лето мрачных оценок перспектив киевского режима госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг постарались «подчеркнуть прогресс Украины», в частности, глава альянса расхваливал «существенные» подвижки на поле боя, констатируют журналисты. Ряд западных СМИ также опубликовал целый ряд материалов, описывающих в негативном ключе ситуацию, которая складывается на поле боя для киевского режима. По мнению экспертов, информация WP и других западных медиа свидетельствуют о том, что вектор постепенного «слива Украины» становится вполне очевидным.

Запад ведёт борьбу за контроль над освещением украинского конфликта и пытается сделать так, чтобы действия ВСУ освещались в мировых СМИ в выгодном ему свете, заявили журналисты американской газеты The Washington Post (WP).

«Разворачивается и другая битва, цель которой — контролировать подачу информации и влиять на восприятие этой войны в мире. После звучавших всё лето постоянных причитаний о медленном прогрессе и мрачных оценок перспектив Украины, в последние недели украинские и западные чиновники сосредоточились на попытках переформатировать информационную картину с тем, чтобы поумерить ожидания и заручиться поддержкой на зиму», — пишут авторы материала.

В попытке «компенсировать ощущение» того, что украинское контрнаступление застопорилось, высокопоставленные западные чиновники, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постарались подчеркнуть «прогресс Украины» — в частности, глава НАТО расхваливал «существенные» подвижки на поле боя, констатируют журналисты WP.

Также по теме Финансовые риски: в Вашингтоне прогнозируют трудности у ВСУ из-за недостаточной поддержки со стороны США В Белом доме признали, что если администрация Джо Байдена не получит запрошенное ею финансирование у конгресса на военные нужды Киева,...

«В недавних пресс-конференциях западные официальные лица выразили необычайную обеспокоенность тем, как освещается и оценивается война. Как правило, сдержанные чиновники отвлекались от своих записей, чтобы призвать журналистов взглянуть за рамки происходящего непосредственно на поле боя и обратить внимание на «более полную картину» войны», — говорится в материале.

Но эту «более полную картину» журналистам «всё труднее проверить лично», поскольку в последние недели украинские военные ввели заметно более жёсткие ограничения на доступ к линии фронта. При этом на Западе контроль за подачей информации играет первостепенную роль для сохранения «общественной поддержки борьбы Украины», отмечают журналисты.

«В некоторых западных странах, в том числе США, эта поддержка начала ослабевать. Споры вокруг больших трат на Украину уже повлияли на предвыборные кампании в Польше и Словакии», — говорится в материале WP.

Кроме того, по словам журналистов, «на горизонте маячат» опасения «заморозки конфликта» и слабеющая международная помощь.

Однако читатели крупнейшей американской газеты не оценили объективность The Washington Post, раскритиковав авторов материала и обвинив издание во лжи.

«WaPo, на вас возложена ответственность сообщать правду, если у вас есть такая возможность, иначе «демократия умрёт во тьме» (лозунг The Washington Post. — RT)», — отметил один из пользователей.

Другой комментатор утверждает, что медиа, дискредитирующие киевский режим, нужно «вывести на чистую воду» и повсеместно осудить «за тот хаос, который они сеют». То же самое, по его мнению, нужно сделать и с пророссийскими политиками в Республиканской партии.

«Фейковые новости и зловредные сторонники Путина среди приспешников (экс-лидера США Дональда. — RT) Трампа могут добиться успеха и обречь Украину на увядание и смерть... Кажется, что СМИ используют любую возможность, чтобы дискредитировать Украину, (тем самым. — RT) ослабляя поддержку и вынуждая ещё ожесточённее оппонировать бандитам-республиканцам», — заявил пользователь.

AFP

© SHAWN THEW

Ещё один комментатор заявил, что «пропутинский кокус республиканцев в палате представителей рисует информационную картину из «альтернативных фактов» в попытке оправдать своё повальное стремление» помочь России.

«Всё трещит по швам»

Стоит отметить, что помимо The Washington Post ряд других западных СМИ опубликовали материалы, описывающие в негативном ключе ситуацию, которая складывается для киевского режима на поле боя.

Так, YouTube-канал Judging Freedom 5 октября обнародовал интервью с бывшим британским дипломатом и экс-сотрудником МИ6 Алистером Круком, который заявил, что Украина уже сейчас переживает «коллапс» во всех сферах, и если киевский режим лишится военной помощи, то этой зимой он потерпит поражение в конфликте с Россией.

«Всё действительно трещит по швам (у Киева. — RT) в самом широком смысле, и если не будет денег, то нынешний этап... войны, как мне кажется, подойдёт к концу этой зимой», — заявил он, отметив, что у Украины нет нужной для зимних условий техники, заканчивается оружие и живая сила.

Также по теме Счёт на двоих: почему в Европе призывают добиваться урегулирования кризиса на Украине на фоне снижения поддержки от США Европейские лидеры должны как можно скорее начать предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия на Украине на фоне...

На следующий день журналисты американской газеты The Christian Science Monitor написали о том, что в последнее время «трещины в стене западной помощи Украине» появляются не только в США, где в конгрессе растёт число противников финансирования Киева, но и в Европе, в частности, в Словакии, Польше и Венгрии.

Киев теряет поддержку Запада — к такому выводу приходит обозреватель британского телеканала Sky News. По его словам, в западных странах всё сильнее проявляется усталость от украинского конфликта и всё больше внимания переносится на внутренние проблемы. А необходимость оказывать военную и финансовую помощь Киеву стала весьма серьёзным бременем для государств Запада, отмечает журналист.

«Если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, когда она, можно считать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый, затратный конфликт практически без подвижек», — считает обозреватель Sky News.

Снижение медийно-политического статуса

Как заявил в беседе с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, если сначала в западных СМИ не было никакой информации о реальном положении дел у ВСУ, то теперь ситуация несколько изменилась.

«Вектор на то, чтобы постепенно слить Украину, вполне очевиден. Но задача — не просто поэтапно снижать медийно-политический статус украинского вопроса в западных СМИ, но и минимизировать имиджевый ущерб для самого Запада», — отметил аналитик в комментарии RT.

«Если раньше представители западных СМИ всё ещё надеялись, что ВСУ удастся продавить российскую оборону, а потому не спешили ругать Киев, то теперь эксперты, обозреватели и журналисты стремятся переложить ответственность за неудачи с Запада на киевский режим», — пояснил Евстафьев.

При этом, как подчеркнул эксперт, газета The Washington Post, которая раскрыла детали борьбы Запада за контроль над освещением украинского конфликта и «практически впервые сказав правду, тут же за неё и поплатилась».

«За время, когда в медиа повсеместно продвигалась идея о том, что Украина победит при помощи коллективного Запада и у них получится развалить Россию, значительная доля населения в США и других западных странах в целом поверила в это. А теперь, когда через СМИ создаётся новый нарратив, он наталкивается на тех людей, которых уже приучили к другой мысли. Это обычная ловушка пропаганды. И из этой ситуации вылезать будет крайне сложно», — считает аналитик.

AFP

По словам кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, сформировавшийся круг читателей WP привык к тому, что газета традиционно подаёт информацию в проукраинском и антироссийском ключе.

«И вот эти люди открывают страницы своего любимого издания и вдруг видят, что тон материала изменился, происходит слив информации о новой стратегии западных руководителей, касающейся Украины. Это противоречит их заранее сформировавшейся позиции. Эти люди не могут смириться с альтернативой точкой зрения. Так очень часто бывает, когда аудитория, находящаяся в комфортном для себя информационном коконе, вдруг сталкивается с данными, которые противоречат тем политическим и идеологическим установкам, которые у неё уже были сформированы ранее», — заявил в разговоре с RT эксперт.

Сейчас же, как полагает Фельдман, The Washington Post и другие СМИ, которые «до недавнего времени работали в пользу Украины», начинают принимать сторону тех политических элит, которые изначально были противниками неограниченной финансовой и военной помощи Киеву.

«Теперь, после очередного провала контрнаступления, эта группа получила дополнительные аргументы в борьбе со своими оппонентами. Однако представители американской администрации и её союзники в НАТО, прекрасно зная о провальных результатах ВСУ, намеренно замалчивают эти данные. Они не хотят подкладывать информационную бомбу под кресло Джо Байдена, тем более в преддверии грядущих президентских выборов в США в 2024 году», — сказал аналитик.

И это выгодно киевскому режиму, который пытается всеми способами помешать западным журналистам освещать ситуацию непосредственно с поля боя на Украине, отметил Фельдман.

«Ведь если вдруг на линии боевого соприкосновения окажутся представители западных СМИ, они будут вынуждены сообщать своей аудитории о том, насколько плачевно в действительности обстоят дела в рядах украинской армии. А самое главное — они могли бы задаться страшным для Киева вопросом: куда пошли деньги американских и европейских налогоплательщиков, если на поле боя ВСУ терпят поражение», — заключил эксперт.