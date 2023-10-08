«Вне рамок международного права»: как в США отреагировали на заявление России о возможной отмене ратификации ДВЗЯИ

В Госдепе осудили заявление Москвы о возможной отмене Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на то что сами США так и не ратифицировали этот документ. По мнению американской стороны, такой шаг якобы «без необходимости ставит под угрозу» глобальные нормы, запрещающие проведение испытательных ядерных взрывов. Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности отзыва РФ ратификации договора. В свою очередь, представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил, что в случае принятия такого решения Россия окажется на равных с США, но это не означает, что РФ начнёт испытывать ядерное оружие. По мнению экспертов, реакция Вашингтона на заявление Москвы в очередной раз свидетельствует о его лицемерной позиции и стремлении дискредитировать Россию.

Вашингтон осудил заявление Москвы о возможной отмене Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Подобный шаг со стороны любого государства-подписанта без необходимости ставит под угрозу глобальные нормы, запрещающие проведение испытательных ядерных взрывов», — цитирует неназванного представителя Госдепартамента США агентство Reuters.

При этом, по словам журналистов, Госдеп «обеспокоен» недавними высказываниями постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Ранее российский дипломат написал в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), что в случае отказа от ратификации договора российская сторона окажется на равных с США.

Также по теме «Приоритет в сфере нераспространения»: РФ призвала в ООН к скорейшей ратификации договора о запрещении ядерных испытаний Россия на заседании Генассамблеи ООН призвала все страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем...

«Россия планирует отозвать ратификацию (которая состоялась в 2000 году) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые этот договор подписали, но не ратифицировали. Отзыв (ратификации. — RT) не означает намерения возобновить ядерные испытания», — сообщил он.

Напомним, 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил о возможности отзыва РФ ратификации ДВЗЯИ.

«Соединённые Штаты подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали. В принципе, зеркально повести себя с теми же Соединёнными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — сказал российский лидер.

На следующий день спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале, что Совет Госдумы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. «Это соответствует национальным интересам нашего государства, — подчеркнул Володин. — И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор».

История вопроса

Напомним, в 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в 1999-м американский конгресс отклонил его ратификацию. При этом Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и позднее неоднократно призывала власти Соединённых Штатов сделать то же самое.

При администрации Барака Обамы в Вашингтоне озвучивали намерение утвердить ДВЗЯИ, однако никаких практических шагов в этом направлении так и не было предпринято.

Позднее администрация Дональда Трампа пересмотрела позицию США в отношении договора, зафиксировав в своей ядерной доктрине 2018 года, что Вашингтон «более не намерен» добиваться ратификации и вступления этого документа в силу. Более того, в доктрине отмечалось, что, если потребуется возобновить ядерные испытания, CША готовы к этому прибегнуть.

С приходом к власти Джо Байдена в Белом доме уверяли, что будут прилагать усилия для вступления договора в силу, однако никаких конкретных мер также принято не было.

Пентагон

Gettyimages.ru

Однако Россия продолжала настаивать на том, чтобы Соединённые Штаты ратифицировали ДВЗЯИ. С таким призывом во время брифинга 2 августа выступила, в частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отметив, что Вашингтону следует «сделать шаг в правильном направлении».

Позднее, 7 сентября, выступая во время визита в Бишкек, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон, официально отказавшись ранее от ратификации ДВЗЯИ, до сих пор не предпринял «никаких реальных шагов по выправлению ситуации».

22 сентября Москва в очередной раз обратилась к США с призывом утвердить договор — об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Это решение, которое, по циничным утверждениям самих американцев и многих их союзников, ничего в практическом плане не меняло, в действительности имело серьёзные деструктивные последствия для ДВЗЯИ и международной безопасности в целом», — подчеркнул Вершинин.

По его словам, отказ Вашингтона от ратификации плохо сказался на мировой безопасности и Соединённые Штаты могли бы быть локомотивом по делу превращения договора в юридически обязывающий международно-правовой инструмент.

Он также отметил, что Россия была и остаётся приверженной мораторию на испытания ядерного оружия при условии, что такого же принципа придерживаются другие ядерные государства.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в общении с журналистами 3 октября подтвердил, что Россия «не выходила из отказа от ядерных испытаний». Отвечая на вопрос о публикации газеты The New York Times, в которой говорилось, что РФ якобы намерена испытать в Арктике ракету с ядерной боевой частью, Песков подчеркнул, что «не знает, с чего журналисты NYT взяли это».

«Всерьёз считают, что им всё можно»

Как отметил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, США намеренно интерпретируют планы России по отмене ратификации ДВЗЯИ как агрессивные действия.

«Американцы пытаются выставить всё так, что у российской стороны якобы появляется пространство для манёвра в ядерной сфере. Однако на деле стратегический баланс сил между США и Россией не меняется — РФ не планирует испытывать ядерное оружие. Для нас это вопрос, который лежит в юридической плоскости, это дело принципа», — заявил эксперт в комментарии RT.

США же пытаются в очередной раз дискредитировать Россию, хотя, в отличие от американских властей, мы не игнорируем обязательства по ДВЗЯИ, подчеркнул Блохин.

«Любые действия РФ, с чем бы они ни были связаны, в Вашингтоне пытаются демонизировать. При этом в Белом доме всерьёз считают, что им всё можно, а РФ должна ущемлять свои интересы. США продолжают ощущать себя гегемоном, а потому ведут себя неадекватно, когда Москва пытается свести ситуацию вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний к справедливому балансу», — отметил аналитик.

Также по теме «Вклад в глобальную безопасность»: как Москва придерживается моратория на ядерные испытания 26 октября 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин распорядился ввести мораторий на испытания ядерных боезарядов. Впоследствии он...

Блохин напомнил, что именно США, а не Россия планомерно уничтожают мировую систему безопасности, в том числе посредством своих односторонних выходов из целого ряда договоров, которые ранее поддерживали стабильность на глобальном уровне.

«США последовательно выходят из международных соглашений, которые ограничивали возможность применения ядерного оружия. Началось всё с выхода из договора по ПРО, потом американцы в одностороннем порядке вышли из ДРСМД и ДОН», — напомнил эксперт.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, американцы сами разрушают международную архитектуру безопасности и «очень сильно возмущаются, когда та или иная страна хочет добиться справедливости».

«США фактически ставят себя вне рамок международного права. Они требуют признания тех или иных норм со стороны других стран, но сами не собираются их признавать. Ситуация вокруг ДВЗЯИ лишний раз свидетельствует о лживости и лицемерии Соединённых Штатов», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Желание очернить Россию из-за возможной отмены ратификации ДВЗЯИ укладывается в стратегию Вашингтона, направленную на активизацию информационной войны против РФ, добавил Шаповалов.

«В ходе этого противостояния американцы хотели бы ощущать себя гегемоном, но осознают, что это уже не так. И всё, что теперь остаётся США, — это выступать с критическими заявлениями в адрес России из-за её справедливого желания соблюсти баланс сил», — заключил эксперт.