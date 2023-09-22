В МИД заявили, что Россия привержена мораторию на ядерные испытания
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Он напомнил, что Россия с начала 1990-х годов объявила добровольный мораторий на испытания ядерного оружия и соблюдает его до сих пор.
«Намерены и впредь поступать таким образом, при том условии, что аналогично себя будут вести другие ядерные государства», — приводит ТАСС слова Вершинина на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Также в МИД заявили, что Москва призывает Вашингтон принять немедленные шаги по ратификации ДВЗЯИ.