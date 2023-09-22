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В МИД заявили, что Россия привержена мораторию на ядерные испытания

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Россия была и остаётся приверженной мораторию на испытания ядерного оружия при условии, что такого же принципа придерживаются другие страны. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
В МИД заявили, что Россия привержена мораторию на ядерные испытания
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он напомнил, что Россия с начала 1990-х годов объявила добровольный мораторий на испытания ядерного оружия и соблюдает его до сих пор.

«Намерены и впредь поступать таким образом, при том условии, что аналогично себя будут вести другие ядерные государства», — приводит ТАСС слова Вершинина на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Также в МИД заявили, что Москва призывает Вашингтон принять немедленные шаги по ратификации ДВЗЯИ.

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