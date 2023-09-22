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МИД: Россия призывает США принять шаги по ратификации ДВЗЯИ

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Россия призывает США принять немедленные шаги по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
МИД: Россия призывает США принять шаги по ратификации ДВЗЯИ
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ», — приводит ТАСС слова Вершинина на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

Он отметил, что США могли бы быть локомотивом по делу превращения ДВЗЯИ в юридически обязывающий международно-правовой инструмент.

В августе представитель постпредства России при ООН Дмитрий Глухов заявил, что Москва призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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