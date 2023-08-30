Посол Антонов: если США не откажутся от ядерных испытаний, будем хоронить ДВЗЯИ
- AP
Комментарий главы российского диппредставительства в США опубликован в Telegram-канале посольства.
Он отметил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ ещё в 2000 году и последовательно и ответственно придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания.
По его словам, США не последовали этому примеру и «палец о палец не ударили, чтобы ввести договор в действие».
Дипломат добавил, что американская политика в том числе в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения заключается в том, что «в разрушении столпов международной безопасности виноват всегда кто-то другой, как правило, Россия».
«В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, «хоронить» будем ДВЗЯИ», — предупредил он.
Ранее представитель постпредства России при ООН Дмитрий Глухов заявил, что Москва призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.