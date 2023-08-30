Посол Антонов: если США не откажутся от ядерных испытаний, будем хоронить ДВЗЯИ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если Соединённые Штаты не откажутся от ядерных испытаний, то придётся «хоронить» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Комментарий главы российского диппредставительства в США опубликован в Telegram-канале посольства.

Он отметил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ ещё в 2000 году и последовательно и ответственно придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания.

По его словам, США не последовали этому примеру и «палец о палец не ударили, чтобы ввести договор в действие».

Дипломат добавил, что американская политика в том числе в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения заключается в том, что «в разрушении столпов международной безопасности виноват всегда кто-то другой, как правило, Россия».

«В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, «хоронить» будем ДВЗЯИ», — предупредил он.

Ранее представитель постпредства России при ООН Дмитрий Глухов заявил, что Москва призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.