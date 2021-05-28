Возврату не подлежат: МИД России получил от США уведомление о решении не восстанавливать участие в ДОН

В МИД РФ подтвердили, что США заявили российской стороне о нежелании возвращаться в Договор по открытому небу. Ранее Госдума РФ одобрила проект федерального закона о денонсации договора. При этом парламентарии отметили, что США первыми покинули соглашение, после чего участниками договора остались в основном союзники Вашингтона и страны НАТО, что нарушает баланс сторон ДОН.

В МИД России подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву об отсутствии намерений возвращаться к соблюдению Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее публикации соответствующего содержания появились в ряде зарубежных СМИ. В частности, агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента США Джо Байдена направила Москве уведомление о нежелании возвращаться в ДОН.

Отвечая на просьбу журналистов РИА Новости прокомментировать эти сообщения, в российском министерстве подтвердили эту информацию.

Позднее РИА Новости опубликовало официальный комментарий Госдепа США, в котором представители ведомства также озвучили решение не возобновлять своё участие в ДОН якобы из-за «российских нарушений».

Напомним, Договор по открытому небу в марте 1992 года заключили представители 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение предоставляет участникам право совершать полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших документ, в соответствии с квотами.

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В среду, 19 мая, депутаты Государственной думы единогласно поддержали проект федерального закона о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН), который был внесён в нижнюю палату парламента президентом Владимиром Путиным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что после одобрения документа в Совфеде и подписи президента российские дипломаты передадут хранителям договора — Венгрии и Канаде — ноту о принятом Россией решении по выходу из ДОН. С этого момента начинается отсчёт шестимесячного периода, по итогам которого страна будет считаться покинувшей договор.

В процессе рассмотрения документа в Госдуме напомнили, что США первыми заявили о намерении покинуть соглашение, после чего в числе его участников остались в основном союзники Вашингтона и страны НАТО, которые сейчас призывают Россию не выходить из ДОН. Об этом высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Просто задумайтесь вот о чём. США вышли из этого договора, и мы не можем участвовать в облёте их территории. Мы не можем, а они-то могут, только через своих союзников по НАТО. Облетать нашу территорию и, конечно, мониторить, изучать, разведывательные мероприятия проводить, — сказал Володин. — Россия всегда выступает за поддержание глобальной безопасности. Это наша идеология. Но с другой стороны, надо и совесть знать».

Авторы законопроекта напомнили, что 22 ноября 2020 года США «под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении».

«Был нанесён серьёзный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора», — говорилось в пояснительной записке.

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Напомним, что в мае 2020 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу якобы в связи с несоблюдением установленных регламентов со стороны России. Спустя полгода процедура выхода Вашингтона из соглашения завершилась. МИД РФ, в свою очередь, 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН.

Комментируя поступившее в МИД подтверждение позиции США по ДОН, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что России нет смысла оставаться участником соглашения.

«США ранее решили выйти из Договора по открытому небу. России сохранять своё присутствие в соглашении без США не имеет смысла, поэтому проводим денонсацию договора», — цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, в текущей ситуации «никакой сенсации нет». Вместе с тем Климов заметил, что договор позволял укреплять доверие между РФ и западными странами.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий придерживается мнения, что решение США не возвращаться в ДОН продемонстрировало правильность действий России по началу процедуры его денонсации.