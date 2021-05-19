«В интересах национальной безопасности»: Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

Депутаты Госдумы единогласно поддержали внесённый Владимиром Путиным законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН). Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения, лишив РФ возможности проводить мониторинг их территории, тогда как Вашингтон через своих союзников продолжает осуществлять разведывательные действия. В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предоставила новой администрации США «более чем достаточно времени на раздумья», но в Вашингтоне так и не дали «внятного ответа» на вопрос о возможном возвращении в ДОН. Ожидается, что процедура выхода России из договора завершится в декабре 2021 года.

В среду, 19 мая, депутаты Государственной думы единогласно поддержали проект федерального закона о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН), который был внесён в нижнюю палату парламента президентом Владимиром Путиным.

В ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что первыми соглашение покинули США, после чего в его рамках остались в основном союзники Вашингтона и страны НАТО, которые сейчас призывают Россию не выходить из ДОН.

«Просто задумайтесь вот о чём. США вышли из этого договора, и мы не можем участвовать в облёте их территории. Мы не можем, а они-то могут, только через своих союзников по НАТО. Облетать нашу территорию и, конечно, мониторить, изучать, разведывательные мероприятия проводить, — сказал он. — Россия всегда выступает за поддержание глобальной безопасности. Это наша идеология. Но с другой стороны, надо и совесть знать».

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Володин также констатировал, что поведение властей США в вопросах поддержания безопасности в мире грозит «большими проблемами». По его словам, международные отношения должны строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправной основе.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что после вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена из Вашингтона так и не поступило «внятного ответа» на вопрос о возможном возвращении в ДОН. По его словам, американской стороне было дано «более чем достаточно времени на раздумья».

«После того как закон будет принят и затем одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. После подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора — Венгрии и Канаде — ноту, уведомление о том, что такое решение принято и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчёт шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор. В случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября. Соответственно, если всё пройдёт, как сейчас нам представляется, Россия выйдет из договора где-то в декабре», — пояснил дипломат.

Накануне глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что законопроект будет, скорее всего, рассмотрен 2 июня: «Торопливость всегда мешает делу».

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Напомним, что в мае 2020 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу якобы в связи с несоблюдением установленных регламентов со стороны России. Спустя полгода процедура выхода Вашингтона из соглашения завершилась.

«Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников», — отмечали в МИД.

15 января 2021-го ведомство объявило о запуске внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН. 11 мая Владимир Путин направил на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». В пояснительной записке к документу говорилось, что, выйдя из соглашения под надуманным предлогом, Вашингтон существенно нарушил баланс интересов государств — участников ДОН, нанёс серьёзный ущерб значимости договора и поставил под угрозу национальную безопасность Российской Федерации.

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По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, российские парламентарии приняли абсолютно логичное решение по ДОН.

«Договор (в общих чертах) предполагал взаимное право государств, которые входят в него, на мониторинг территории друг друга при помощи самолётов-разведчиков. США в одностороннем порядке вышли из этого договора. Чтобы не оставлять права сателлитам, союзникам по блоку НАТО, входящим в этот договор, продолжать мониторить территорию РФ, тогда как односторонний выход Вашингтона нас лишает права мониторить территорию США, Россия приняла абсолютно логичное, взвешенное и грамотное решение в интересах своей национальной безопасности о выходе из данного договора», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что Россия послала чёткий сигнал коллективному Западу: Москва будет защищать собственные интересы.

«Почему мы должны пускать чужих военных наблюдателей в российское небо, если в американское нас пускать не хотят? Почему мы должны придерживаться каких-то военных ограничений, в то время как Запад активно вооружается, да ещё прямо заявляет, что это направлено против нас. Думаю, что решение по денонсации ДОН — это чёткий сигнал коллективному Западу, что той России, к которой они привыкли, уже нет. Есть самостоятельное государство, готовое, если они хотят, дружить, а если не хотят, то мы будем защищать свои интересы, в том числе и расторжением различных договоров международной безопасности», — констатировал парламентарий в разговоре с RT.