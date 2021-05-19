Матвиенко прокомментировала перенос рассмотрения в Совфеде денонсации ДОН

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала перенос рассмотрения в Совфеде закона о денонсации Договора об открытом небе.
Матвиенко прокомментировала перенос рассмотрения в Совфеде денонсации ДОН
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Она отметила, что «никакого отношения к предстоящей возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена это не имеет».

«У нас нет оснований для работы в авральном режиме. Когда мы получим документы из Госдумы, мы всё обсудим и подготовим своё решение к 2 июня», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что у США и их союзников ещё есть минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения ДОН. 

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