Матвиенко прокомментировала перенос рассмотрения в Совфеде денонсации ДОН
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Она отметила, что «никакого отношения к предстоящей возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена это не имеет».
«У нас нет оснований для работы в авральном режиме. Когда мы получим документы из Госдумы, мы всё обсудим и подготовим своё решение к 2 июня», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что у США и их союзников ещё есть минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения ДОН.