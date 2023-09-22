Вершинин: отказ США ратифицировать ДВЗЯИ плохо сказался на мировой безопасности

Отказ США от ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) привёл к деструктивным последствиям для мировой безопасности, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Это решение, которое, по циничным утверждениям самих американцев и многих их союзников, ничего в практическом плане не меняло, в действительности имело серьёзные деструктивные последствия для ДВЗЯИ и международной безопасности в целом», — приводит РИА Новости слова Вершинина на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он отметил, что в связи с данным действием США ставится под вопрос вся связанная с договором инфраструктура.

Также в МИД заявили, что Москва призывает Вашингтон принять немедленные шаги по ратификации ДВЗЯИ.