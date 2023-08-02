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Россия призвала США пересмотреть предубеждения в отношении ДВЗЯИ

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Российская сторона призывает США пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и ратифицировать его.
Россия призвала США пересмотреть предубеждения в отношении ДВЗЯИ
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы призываем США, которые претендуют на авторитетный голос в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗЯИ, проникнуться чувством ответственности и сделать шаг в правильном направлении», — сказала она.

В конце февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что договор по-прежнему не вступил в силу из-за США.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.

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