Россия призвала США пересмотреть предубеждения в отношении ДВЗЯИ

Российская сторона призывает США пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и ратифицировать его.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы призываем США, которые претендуют на авторитетный голос в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗЯИ, проникнуться чувством ответственности и сделать шаг в правильном направлении», — сказала она.

В конце февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что договор по-прежнему не вступил в силу из-за США.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.