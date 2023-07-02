Накопленная агрессия: во Франции четвёртый день не утихают массовые беспорядки

Во Франции волна масштабных протестов переросла в погромы, нападения на полицейских и грабежи. К подавлению беспорядков французское правительство привлекло около 45 тыс. стражей порядка и бронетехнику. Выступления протестующих начались после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского. Как полагают эксперты, нынешние агрессивные акции могут привести к существенному падению рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона.

С четверга во Франции не утихают массовые беспорядки. Волнения охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург, Нант и другие города страны.

Протестующие нападают на правоохранителей, атакуют полицейские участки, казармы жандармерии и административные здания, громят магазины и сжигают автомобили. 30 июня в Марселе был разграблен склад оружия. В ряде регионов Пятой республики наблюдается коллапс.

К подавлению беспорядков привлечены около 45 тыс. стражей порядка, а также бронетехника. По данным МВД Франции, за последние дни были задержаны около 2,4 тыс. человек, пострадало большое количество протестующих и правоохранителей, семеро стражей порядка получили огнестрельные ранения. На данный момент известно об одном погибшем из числа протестующих: под информации из прокуратуры, в ходе акции протеста молодой человек упал с крыши магазина и разбился насмерть.

В связи со сложной ситуацией в стране президент Франции Эммануэль Макрон прервал своё участие в саммите ЕС в Брюсселе и перенёс визит в Германию, намеченный на 2—4 июля. Местные СМИ не исключают, что в Пятой республике будет введено чрезвычайное положение.

Беспорядки во Франции

Напомним, протесты, переросшие в погромы и грабежи, начались после гибели 27 июня в Нантере (пригороде Парижа) 17-летнего юноши арабского происхождения по имени Наэль. По версии правоохранителей, подросток, находясь за рулём, отказался подчиняться требованиям полицейских выйти из автомобиля. Вместо этого молодой человек попытался скрыться от стражей правопорядка, но был убит выстрелом в грудь. По данному инциденту против полицейского возбуждено уголовное дело.

28 июня в своём Twitter президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с семьёй Наэля. По его словам, гибель подростка нуждается в тщательном, но быстром расследовании, а страна — в спокойствии.

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«Устанавливать истину и назначать виновных — задача судебных органов. Рассчитываю, что свою работу они завершат быстро. В таких обстоятельствах Нантеру и стране в целом нужнее всего лишь уважение и спокойствие», — написал ранее Макрон в своём Twitter.

Вместе с тем он осудил погромщиков, а 30 июня выступил перед журналистами с довольно странным заявлением: по его словам, ситуация в стране усугубилась из-за социальных сетей и видеоигр. По мнению французского лидера, потребители такого онлайн-контента теряют связь с реальностью.

«Существенную роль в событиях последних нескольких дней играют интернет-платформы и социальные сети. На многих из них, включая Snapchat и TikTok, мы увидели не только организацию общественных акций, но и проявление своего рода стадного инстинкта с насильственными намерениями. А это уже приводит среди самых молодых граждан, так сказать, к уходу от реальности… Складывается впечатление, что некоторые люди живут в мире компьютерных игр, которые туманят им разум», — сказал Макрон.

По данным МВД республики, в протестах и грабежах действительно участвует в основном молодёжь, главным образом несовершеннолетние. При этом, по словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, беспорядки, которые сопровождаются погромами, «не имеют никакого отношения к событиям в Нантере».

Причины беспорядков во Франции и политические последствия массовых волнений в Пятой республике RT обсудил с экспертами.

Полиция в Страсбурге

AP

© Jean-Francois Badias

— Макрон сетует на онлайн-платформы, а в западных медиа распространяется утверждение, что убийство 17-летнего подростка в Нантере — следствие расизма, которым якобы заражена правоохранительная система Франции. В чём, на ваш взгляд, причины столь агрессивных выступлений в этой стране?

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров:

— В основном в беспорядках участвуют молодые люди, скажем так, эмигрантского происхождения. Это внуки тех, кто перебрался во Францию из бывших французских колоний в Африке. Они по паспорту французы, но не совсем чувствуют себя ими.

Нынешние протесты — это повторение пройденного. Примерно то же самое было во Франции поздней осенью 2005 года, когда двое несовершеннолетних парней, убегая от полиции, залезли в трансформаторную будку, где их убило током. Тогда протестующие сочли, что правоохранители якобы специально их туда загнали, после чего молодёжь вышла на улицы.

Понятно, что трагические инциденты — это спусковой крючок, повод для выплеска накопившейся в неблагополучных слоях населения агрессии. Глубинная же причина насилия на улицах французских городов в том, что потомки мигрантов не чувствуют себя коренной частью французского общества. У них намного ниже, чем в среднем по стране, уровень жизни, они лишены доступа к хорошему образованию, часто нигде не работают. Такие люди, как правило, живут в пригородах, в самых бедных районах.

В такой среде часто распространяется преступность, этническая вражда. Естественно, полиция вынуждена присматривать за данной категорией граждан. Этот комплекс проблем породил высокий уровень социального напряжения. Отсюда — насилие, массовые погромы и грабежи.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский:

— То, что мы наблюдаем, это бунт в основном потомков мигрантов из пригородной зоны больших городов, которые чувствуют себя дискриминированными и обделёнными. Тем не менее на улицах есть и белые — это тоже, как правило, молодёжь. Их появление только обострило ситуацию.

Таким образом, Франция получила ещё и бунт белых молодых людей, которые вроде бы не должны чувствовать себя на обочине общества, однако которые недовольны тем, как обеспечиваются их права в сфере образования, медицинского обслуживания, карьерного роста и так далее.

Эта протестная волна неорганизованная, в ней нет лидеров, но она действительно очень сильная. В нынешних не самых лучших для Франции экономических условиях, вызванных в том числе последствиями украинского кризиса, решение накопившихся социальных проблем и противоречий приобретает довольно-таки трудноразрешимый характер.

Беспорядки во Франции

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— После убийства подростка с протестами поднялись мусульманские общины и ультралевые, которые видят в государстве источник насилия и принуждения. Хотя все претензии к полиции, на мой взгляд, лишены смысла, потому что она и так старается не конфликтовать с жителями пригородов, часто закрывает глаза на их агрессивное поведение.

Главная причина беспорядков — это социальное расслоение, которое обусловлено существованием во Франции двух параллельных миров: условно говоря, сообщества мигрантов и сообщества коренных французов. Гибель 17-летнего подростка лишь послужила катализатором выплеска накопившейся взаимной агрессии. По сути, то же самое произошло в США в 2020 году после гибели Джорджа Флойда.

— Как вы считаете, к каким политическим последствиям для Франции могут привести нынешние протесты?

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский:

— Сейчас главная задача властей заключается в том, чтобы как-то обуздать беспорядки и грабежи. Во Франции действительно может быть введён режим чрезвычайного положения, но восстановить правопорядок на улицах будет очень сложно из-за растущего числа протестующих.

Также, как мне представляется, французская полиция хочет видеть решительную поддержку своих действий со стороны общества и руководства государства. Но сегодня правительство и президент явно колеблются. У Макрона сейчас явно ухудшаются отношения с главой правительства Элизабет Борн. Но кто-то из них должен взять на себя ответственность за урегулирование проблемы.

К тому же в ситуацию уже включилась оппозиция. Марин Ле Пен и другие правые поддерживают полицию, а крайне левые, по сути, выступили на стороне бунтующей молодёжи.

Как мне представляется, позиции Макрона очень сильно ослабли. Правда, дело не только в бурных событиях, которые происходят в эти дни на улицах французских городов. После своего переизбрания Макрон продавил пенсионную реформу, несмотря на то что подавляющее большинство французов было против неё. Я думаю, что именно крайне непопулярная пенсионная реформа придала дополнительный размах сегодняшним выступлениям.

Протесты в Париже

AP

© Lewis Joly

— Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— Нынешние протесты показали, что Макрон — это угасающая звезда французской политики. Он и его партия пришли к власти на волне стремления французов найти компромисс между ультраправыми и ультралевыми. Однако при Макроне Франция стала ещё острее ощущать кризис единства, возросла поляризация общества и политических сил.

Амбиции Макрона не позволяют ему признать допущенные промахи и уйти в отставку. Если протесты не начнут стихать, то, как я полагаю, Макрон попытается продемонстрировать себя волевым сильным лидером и пойдёт по пути Николя Саркози, который жёстко разогнал протесты 2005 года (Саркози тогда занимал должность главы МВД Франции. — RT).

Но, как бы то ни было, на данный момент от беспорядков выиграет прежде всего Марин Ле Пен (лидер консервативной партии «Национальный фронт». — RT).

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Французы видят, как мусульманская молодёжь и присоединившиеся к ним радикальные левые громят всё на своём пути. Для добропорядочных людей они носители криминальной культуры. Картинка этого хаоса отложится в их сознании. В итоге они будут голосовать за тех, кто будет обещать, что такого не повторится.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров:

— Конкретных требований у протестующих нет, и пока непонятно, приобретут ли выступления какую-то чёткую политическую окраску. Но если у властей есть желание начать исправлять этот социальный разлом, то нужна не только полицейская сила и какие-то разовые уступки — нужны комплексные меры по полноценной интеграции потомков мигрантов в общество.

Французские социологи говорят, что Франция напоминает архипелаг, где этнические сообщества живут по собственным законам, а не по так называемым республиканским ценностям. Да, заставить таких людей жить по ним трудно, но власти сами закрывают эту возможность, навязывая, например, чуждые мусульманам ЛГБТ-ценности.

И Макрон вряд ли будет здесь что-то менять. Это не в его планы. На протяжении своего президентства он проводит болезненные для людей реформы. Последняя такая реформа касалась повышения пенсионного возраста и тоже вызвала массовое (правда, мирное) недовольство.

В своей политике Макрон исходит из экономических соображений, но для многих граждан это совершенно непопулярные решения. Поэтому недовольство Макроном будет возрастать, а его рейтинг — падать. Тем не менее я не думаю, что обстановка во Франции накалится до такой степени, что народ свергнет президента.

И всё же рост этого недовольства вполне может повлиять на политику. К примеру, я допускаю, что может произойти роспуск национального собрания Франции и будут объявлены досрочные парламентские выборы. В любом случае очевидно, что во Франции будут усилены позиции и крайне правых, и крайне левых. Но в конечном итоге на этом фоне, как я полагаю, возрастут шансы Марин Ле Пен занять высший пост в государстве в 2027 году.